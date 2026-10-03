Die gescheiterte Hinrichtung der zum Tode verurteilte Mörderin Christa Pike hat nun erste Konsequenzen. Der Leiter der Strafvollzugsbehörde von Tennessee tritt zurück. Frank Strada werde das Amt in diesem Monat niederlegen, gab der Gouverneur Bill Lee am Samstag bekannt. Strada erklärte, sein Rückzug sei „im besten Interesse der Bevölkerung von Tennessee“, während eine unabhängige Untersuchung klären soll, warum Pike die Giftspritze überlebte. Wer das Amt übergangsweise übernimmt, solle zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

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Christa Pike war nach ihrer gescheiterten Hinrichtung am Donnerstagabend (Ortszeit) an ein Beatmungsgerät angeschlossen worden. Das berichten mehrere US-Medien unter Berufung auf lokale Gerichtsdokumente vom Freitag. Die „New York Times“ etwa zitierte aus den Dokumenten, dass Pike laut ihren Anwälten bewusstlos, intubiert und an ein Beatmungsgerät angeschlossen in einem Krankenhaus in Nashville liege.

Zuvor hatte die 50-Jährige eine Hinrichtung mit zwei Injektionen überlebt. Pikes Gesundheitszustand ist demnach kritisch. Das Krankenhauspersonal arbeite daran, das Leben von Pike zu retten und das injizierte Pentobarbital aus ihrem Körper zu entfernen, zitierte die „New York Times“ die Anwälte.

Der nun geschasste Strada kann auf eine Reihe von Hinrichtungen unter seiner Mitverantwortung zurückblicken. Anwälte sehen mindestens fünf staatliche Tötungen, bei denen unter seiner Aufsicht die Dinge nicht so liefen, wie vorgesehen, berichtet der britische „Guardian“. Demnach mussten Gefangene offenbar unnötig lange leiden oder die Zugänge wurden nicht richtig gelegt. Die Anwälte argumentieren, Strada hätte mit Blick auf diese Geschichte gar nicht erst Leiter der Strafvollzugsbehörde werden dürfen.

Tennessee hat bislang nicht erklärt, warum Pike trotz zweier Dosen des vorgesehenen Medikaments Pentobarbital überlebte. Gouverneur Bill Lee ordnete eine unabhängige Untersuchung an. In der Causa ist seither eine hitzige Debatte um die Todesstrafe und die Art der Vollstreckung entbrannt. Bis Ende des Jahres hat der Gouverneur alle Hinrichtungen in dem Staat ausgesetzt.

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Der Fall Christa Pike: Anwalt spricht von Komplikationen bei Behandlung

Am Donnerstag hatte Pikes Anwalt Randy Spivey erklärt, das Personal habe etwa eine Stunde erfolglos versucht, einen intravenösen Zugang zu legen. „Ich zählte allein in ihrem linken Arm mindestens sieben Nadeln, von denen eine verbogen zu sein schien, als sie nach einem erfolglosen Versuch aus ihrem Arm gezogen wurde“, sagte Spivey. Während der Hinrichtung habe sich zudem ihr rechter Arm violett verfärbt; inzwischen gibt es nach Angaben der Verteidigung Blasen und Verbrennungen rund um die Einstichstellen.

Die 50-Jährige sollte am Mittwochabend mit einer Giftspritze hingerichtet werden. Doch nachdem ihr nach Angaben der Behörden die im Protokoll vorgesehenen zwei Dosen des Mittels Pentobarbital verabreicht worden waren, lebte sie weiter.

Pike war 1996 für den Mord an einer damals 19-jährigen Bekannten zum Tode verurteilt worden. Sie selbst war zum Tatzeitpunkt 18 Jahre alt. 1995 hatten drei Teenager das Opfer in einem abgelegenen Gebiet nahe der University of Tennessee in Knoxville gefoltert und getötet. In den vergangenen Jahren hatten Pikes Anwälte zunehmend ihre schwere Kindheit, psychische Erkrankungen und ihre Entwicklung während der mehr als drei Jahrzehnte in Haft in den Mittelpunkt gestellt.

dpa/dw/pcl