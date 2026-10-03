Er ist der kleinste und wohl ungewöhnlichste Hund der mexikanischen Streitkräfte: der Chihuahua „Comando“. Ausgerüstet mit Schutzbrille, Helm und Kamera, nahm der Hund den Dienst in der mexikanischen Nationalgarde auf, wie die Nachrichtenagentur Reuters vermeldet.

Mexiko: Chihuahua von Nationalgarde adoptiert

Der dreizehn Monate alte, circa sieben Kilogramm schwere und 21 Zentimeter große Hund wurde von der Nationalgarde adoptiert. Die Behörde ist Nachfolger der aufgelösten mexikanischen Bundespolizei und arbeitet eng mit dem Militär zusammen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. #ComandoChihuahua, en compañía de los sargentos #JustoYPaz, estuvieron presentes en el marco del #DesfileCívicoMilitar2026 ¿Te tomaste fotos con ellos? Etiquétanos y acompañemos a Comando Chihuahua en todas sus misiones. #GuardiaNacional pic.twitter.com/ZlQudCt9g0 — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) 16. September 2026





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Lieutenant Debora Hernandez sagte in einem Video, Comando würde gleich mit zwei Stereotypen brechen. Erstens, dass nur große Hunde in der Spezialeinheit eingesetzt werden könnten, und zweitens, dass eine militärähnliche Truppe keine gute Beziehung zur Öffentlichkeit aufbauen könne. „Er erinnert alle daran, dass wir unter der Uniform auch nur Menschen sind“, so Hernandez.

Comando erwärmt Herzen – und kann Leben retten

Die meisten der 350 Einsatzhunde seien eher klassische Rassen für den Polizeieinsatz, wie Schäferhunde oder Labradore. Chihuahuas würden normalerweise nicht für diese Arbeit in Betracht gezogen, dafür würden ihre Persönlichkeit und ihr Aussehen sorgen.

Comando soll die Beamten in Zukunft bei der Öffentlichkeitsarbeit begleiten. Sein Auftritt bei der Unabhängigkeitsparade sei jetzt schon ein großer Erfolg gewesen – auf Social Media sammelte Comando Millionen von Klicks.

Doch der Chihuahua ist kein reiner Paradenhund, was sein Training beweist. Über Hindernisse klettern und durch Parcours hetzen schafft er genauso wie seine größeren Kameraden. Und genauso wie sie ist Comando als Rettungshund ausgebildet, der im Ernstfall Leben retten kann.