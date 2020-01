Intendantenduo hört auf: Für die Tänzer ein Desaster

Berlin. Dass die Berliner Choreographin Sasha Waltz nach nur fünf Monaten im Amt mitteilt, als Intendantin zum Jahresende wieder aufzuhören, ist kein gutes Omen für ihr vollmundig beworbenes neues Modell des Staatsballetts. Gemeinsam mit dem Schweden Johannes Öhman wollte sie eine Kompagnie entwickeln, die gleichermaßen klassisches Spitzenballett und zeitgenössischen Tanz bedienen kann. Jetzt geht Öhman lieber nach Stockholm zurück, Waltz will wieder als Choreographin arbeiten.

Zurück bleibt das Staatsballett, für die Tänzer ist die Situation ein Desaster. Natürlich ist es im Kulturbetrieb üblich, dass Künstler als Chefs an die Häuser kommen und irgendwann in die nächste Stadt weiterziehen. Im Idealfall halten sie aber länger durch als Sasha Waltz. Zuletzt hatte Chris Dercon nach nur fünf Monaten als Intendant der Volksbühne hingeworfen. Im Nachhinein wissen wir, dass sein Konzept einen Scherbenhaufen hinterlassen hat.

Beim Staatsballett ist das noch nicht absehbar. Aber die Kompagnie ist im Inneren nicht so gefestigt, wie es das Marketing gerne vermitteln will. Es gibt keine Tradition, an der sich die Tänzer wirklich festhalten können. Man vergisst gern, dass das Staatsballett erst 2004 aus einer Zwangsfusion der drei Opernhausballette hervorging. Es gab jahrelang Reibereien um den Gründungsintendanten Vladimir Malakhov, sein Nachfolger Nacho Duato ging bereits ein Jahr früher. Zwischendurch gab es von Tänzern bestreikte Vorstellungen und später auch Demonstrationen gegen Sasha Waltz. Die Berliner Ballettwelt des schönen Scheins war immer von Dissonanzen begleitet.

Die Nachfolgelösung muss schnell gefunden werden, denn die Zeit ist knapp. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hat den Tänzern zugesagt, sie in die Suche mit einzubeziehen. Das Konzept gehört auf den Prüfstand.