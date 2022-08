ZDF-Fernsehgarten aus Programm gestrichen - Das ist der Grund

Berlin. Sonntag für Sonntag schaltet ein Millionenpublikum ein, wenn Moderatorin Andrea Kiewel zum ZDF-Fernsehgarten lädt. Am kommenden Sonntag, 21. August, verzichtet der Mainzer TV-Sender aber auf die Ausstrahlung der Kult-Show. Wir erklären, was dahintersteckt.

ZDF-Fernsehgarten nicht im Programm: Das ist der Grund

Dass das ZDF am Sonntag nicht wie üblich den Fernsehgarten sendet, liegt nicht etwa daran, dass sich Moderatorin Andrea Kiewel eine Pause gönnen möchte. Vielmehr muss die Show einem anderen Event Platz machen: "Nächste Woche gibt es keinen Fernsehgarten, da gehört dieser Sendeplatz dem Sport", hatte Kiewel bereits vergangenen Sonntag in ihrer Sendung verkündet.

Fernsehsendung ZDF-Fernsehgarten TV-Sender ZDF Läuft seit 1986 Genre Unterhaltungsshow Moderation Andrea "Kiwi" Kiewel

Denn am 21. August überträgt das ZDF die European Championships aus München. Bereits ab 10.15 Uhr ist dann für fast neun Stunden Leichtathletik zu sehen. Für den Fernsehgarten bleibt da schlicht kein Platz. Lesen Sie auch: "Layla" lässt Zuschauer im ZDF-Fernsehgarten ausflippen

Andrea Kiewel voller Vorfreude auf nächste Fernsehgarten-Show

Die nächste Ausgabe von Andrea Kiewels Show folgt dann wieder am darauffolgenden Sonntag, dem 28. August. "Rock im Garten" ist dann das Motto des Fernsehgartens. "Wir machen ein Rockfestival", kündigte Kiewel bereits an. Zu Gast sind dabei unter anderem "The Rasmus", "Mando Diao" und "The Baseballs".