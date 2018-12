"Hart aber fair": Zuschauer regt sich über Migrationspakt auf und muss gehen

Berlin. Bei „Hart aber fair“ ist ein Zuschauer aus dem Studio geworfen worden. Er hatte mit Zwischenrufen zum Migrationspakt die Sendung gestört. Die Fernsehzuschauer bekamen davon nichts zu sehen – der Vorfall ereignete sich, während eine Stimme aus dem Off die Gäste vorstellt.

Einige Zuschauer dürften schon beim ersten Einspieler zur Sendung mit dem Titel „Erst die CDU, dann vielleicht Deutschland: Wer gewinnt das Rennen um Merkels Erbe?“ irritiert gewesen sein.

So war bei der Vorstellung der Gäste zu sehen, wie diese immer wieder ins Publikum schauten. Der Grund waren nach Angaben von Moderator Frank Plasberg Zwischenrufe von einem Zuschauer.

„Hart aber fair“ – das waren die Gäste:

Kristina Dunz (Journalistin, „Rheinische Post“)

(Journalistin, „Rheinische Post“) Michael Spreng (Politikberater),

(Politikberater), Klaus Wowereit (SPD),

(SPD), Christian von Stetten (CDU)

(CDU) Christian Lindner (FDP)

Frank Plasberg entschuldigt sich

Frank Plasberg entschuldigte sich nach der Vorstellung für mögliche Tonprobleme und klärte den Vorfall auf. „Falls Sie bei der Vorstellung ein paar Nebengeräusche gehört haben: Ein Zuschauer ist aufgesprungen und hat ein paar laute Sätze zum UN-Migrationspakt gesagt“, sagte der Moderator.

Zuschauer muss „Hart aber fair“-Studio verlassen

Man habe versucht, mit dem Mann ins Gespräch zu kommen. Der Migrationspakt sei später auch Thema in der Sendung. „Natürlich hätten wir gerne auch in Ruhe mit ihm darüber gesprochen, aber das war nicht möglich.“

Die „Hart aber fair“-Runde vom Montagabend.

Am Ende musste der Zuschauer gehen. „Wir haben ihn friedlich hinausbegleitet“, sagte Plasberg. Vielleicht schaue der Störer die Sendung ja dann von außen. Was genau der Zuschauer sagte, blieb zunächst offen.

Danach ging Plasberg zur Tagesordnung über – der Vorfall wurde nicht weiter thematisiert.

Schlagabtausch im Bundestag - Merkel kämpft für UN-Migrationspakt In der Generaldebatte im Bundestag warnte die Kanzlerin vor Nationalismus.

UN-Migrationspakt war nur am Rande Thema bei „Hart aber fair“

In der folgenden Sendung ging es dann aber kaum noch um den UN-Migrationspakt. Der Pakt ist völkerrechtlich nicht bindend, sieht aber Leitlinien für die weltweite Migrationspolitik vor. Der Pakt soll voraussichtlich am 17. Dezember in New York von der UN-Generalversammlung angenommen werden. Es wird erwartet, dass etwa 180 Länder dem Pakt zustimmen.

Doch immer mehr Staaten haben auch ihren Widerstand angekündigt, darunter Österreich, die USA, Australien und weitere Staaten. Warum der UN-Migrationspakt so heftig umstritten ist , wurde in den vergangenen Tagen immer wieder diskutiert.

In der Talkshow geht es vor allem um einen: Friedrich Merz

Im ARD-Talk ging es dann aber vielmehr um die Frage, wer die CDU nach dem Parteitag in Hamburg am kommenden Wochenende führt.

"Man muss nicht selbst arm sein, um gegen Armut zu sein." @fdp-Vorsitzender Christian Lindner @c_lindner bei #hartaberfair @DasErste über Friedrich #Merz. Das Thema: "Erst die #CDU, dann vielleicht Deutschland: Wer gewinnt das Rennen um Merkels Erbe?" #CDUbpt18 pic.twitter.com/sVK2gSBlEx — hart aber fair (@hartaberfair) December 3, 2018

Die Gäste arbeiteten sich vor allem am Kandidaten Friedrich Merz ab.

Im Raum stand die bereits ausführlich diskutierte Frage: Sollte ein Millionär Vorsitzender der CDU werden? Und hat solch ein Kandidat noch ein Ohr für die Sorgen der Bürger? Die einhellige Meinung der Talk-Gäste: Zumindest das Einkommen diskreditiert Friedrich Merz nicht als Politiker.

Merz zeigt sich siegessicher

Was dagegen gar nicht gut ankam, war die Aussage von Merz, mit ihm als CDU-Chef halbiere sich die AfD. „Das ist doch kein Automatismus, dass die AfD mit Merz verschwindet oder sich halbiert, so wie Merz es fordert“, sagt Berlins früherer Bürgermeister Klaus Wowereit.

Die Journalistin Kristina Dunz geht sogar soweit: „Merz hat damit einen großen Fehler gemacht.“ Er selbst ist dagegen siegessicher. Im Interview mit unserer Redaktion sagte Merz: „Bin fest davon überzeugt, dass ich CDU-Chef werde.“

