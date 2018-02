Abfuhren für den „Bachelor“: Zwei Frauen wollen keine Rose

Am nächsten Tag steht ein spannendes Dreier-Date an: Daniel reitet mit Samira (l.) und Kristina (r.) durch die wilde Gegend in Texas.

Berlin. An keinem Tag im Jahr passen Blumengeschenke besser als am Valentinstag. Und deshalb vergibt der "Bachelor" Daniel Völz gleich an fünf Frauen rote Rosen.

Nun gut, die Rosen hat Daniel auch ohne Valentinstag vergeben. Schließlich ist die Aufzeichnung der sechsten Folge von "Der Bachelor" schon ein paar Wochen her. So oder so hat Amor mit seinem Pfeil in dieser Nacht der Rosen jedoch ziemlich danebengeschossen. Dem Bachelor jedenfalls wurde die Entscheidung, welche Kandidatin weiterkommt, aus der Hand genommen.

Zuvor ein Überblick über die "Bachelor"-Woche:

Der peinlichste Moment des Abends

Von der Luxusvilla in Miami entführt der Bachelor seine "Ladys" in ein bodenständiges Ranch-Holzhaus irgendwo im Nirgendwo von Texas. Dort will er herausfinden, wie die Mädels "wirklich ticken". Warum das auf einer Ranch weitab vom Alltag besser gehen sollte als in einer luxuriösen Villa, bleibt allerdings Daniels Geheimnis.

Der Bachelor hat die Ladys zum Bullriding in Texas eingeladen.

Ganz zu Beginn des Texas-Aufenthalts sorgt Daniel jedenfalls schon mal für einen äußerst peinlichen Fremdscham-Moment. In Jeans, Holzfällerhemd und Cowboystiefeln begrüßt er die noch übrig gebliebenen sieben Kandidatinnen – und sagt tatsächlich: "Howdy, Ladies!" Um das peinliche Klischee zu komplettieren hätte vom Möchtegern-Cowboy nur noch ein gekrächztes "Wo ist der Whisky? Ich muss mir den Staub aus der trockenen Kehle spülen" gefehlt.

Der Sex-Moment des Abends

Was darf auf einer Texas-Ranch nicht fehlen? Richtig: Bullenreiten. Und während die meisten Kandidatinnen sich entweder auffällig sexy auf dem Rücken des Maschinen-Bullen bewegen (wie Svenja) oder ängstliche Schreie von sich geben (wie alle Mädels spätestens beim Sturz auf das Luftkissen), sorgt Samira mit ganz anderen Geräuschen für Aufhorchen.

Das, was die 23-Jährige von sich gibt, klingt nach viel – nun ja – Spaß. Fast obszön ihre Laute. Ob es dem Bachelor gefallen hat?

Der verkrampfteste Moment des Abends

Den erlebte Daniel beim Einzeldate mit Maxime. Ein Gespräch kommt nicht in Gang. So, wie es aussieht, ist der Abend voller unangenehmer Schweigemomente, in denen sich die beiden nichts zu sagen haben. Da hätte vielleicht noch Küssen geholfen. Aber selbst ein Küsschen bleibt aus.

Die Konsequenz zieht Maxime in der Nacht der Rosen. Da nimmt sie Daniel zur Seite, um ihm zu gestehen, dass ihre Gefühle nicht ausreichen, um weiter zu machen. Übrigens nur der erste Korb der Nacht der Rosen.

Den Korb des Abends …

… vergibt dann wenig später Samira. Da will der Bachelor ihr eigentlich eine Rose überreichen. Doch die 23-Jährige lehnt ab. Da sei etwas zwischen ihnen zu spüren, tröstet sie ihn noch, aber das sei nicht genug, um zu bleiben. Die Abfuhr scheint Daniel schlimmer zu treffen als die saftige Ohrfeige von Yeliz in der Woche zuvor.

Tja, da steht der Rosenkavalier nun mit seiner Rose und lässt sich die Entscheidung darüber, wer bleiben darf, von den Kandidatinnen aus der Hand nehmen. Denn für die fünf Rosen bleiben am Ende passende fünf Kandidatinnen übrig. Keine Rose zu viel, keine Rose zu wenig.

Die Selbsterniedrigung des Abends

Statt Janine Christin wie geplant ohne Rose nach Hause zu schicken und die fünfte Rose eine Überbleibsel-Rose sein zu lassen, schwafelt der Bachelor plötzlich etwas von "Vielleicht ist es ja Schicksal" und vergibt Samiras übrig gebliebene Rose an die übrig gebliebene Janine Christin.

Und anstatt für die dritte und angebrachteste Abfuhr des Abends zu sorgen, nimmt die schwer verliebte 22-Jährige die Rose auch noch an. Unter Tränen. Selber schuld, armes Mädchen …

Diese Kandidatinnen sind damit eine Runde weiter:

• Kristina, Tänzerin und Model aus Essen

• Jessica, Studentin aus Hameln

• Svenja, Make-up-Artist aus Mörfelden-Walldorf

• Carina, Industriekauffrau aus Recklinghausen

• Janine Christin, Friseurin aus Norderstedt