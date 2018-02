„Der Bachelor“: Erste Kandidatin darf über Nacht bleiben

Berlin. Noch handelt es sich ausschließlich um Spekulationen, doch wir vermuten: Wenn es so weitergeht, wird "Der Bachelor" bald zur Piep-Show! Nein, nein, nicht zur Peepshow. Barbusig präsentiert sich vorläufig keine der Kandidatinnen. Vielmehr dürfte – oder: müsste – RTL einige Frauen mit dem in den USA so gängigen Ton "stummschalten".

In der Villa fliegen die vulgären Wortfetzen, dass es jedem Berliner Rüpel-Rapper die Sneaker auszieht. Wir dürfen an dieser Stelle gerne Samira, Anführerin der Fraktion Fäkalsprache, zitieren: "Lina, das ist für mich genetischer Sondermüll." Na, wer will denn gleich so ungemütlich werden? Offenbar eine ganze Reihe der Damen. Gründe gibt es genug .

Das Dilemma des Daniel V.

Schnieke Klamotten, fette Villa, gleich 14 verbliebene Frauen, die sein Herz erobern wollen: Bachelor Daniel geht's so richtig dufte. Oooder? Ne! Der arme Jung hatte "viel zu kämpfen zwischen Kopf- und Bauchgefühl", weil er sich einfach nicht schlüssig darüber wird, welche der Damen denn nun ernste Absichten verfolgt und welche sich einfach nur des Ruhmes wegen an seine Schulter schmiegt.

Kandidatin Yeliz erbarmt sich, ein wenig Licht in Daniels Gedankendunkel zu bringen: "Es gibt ja einige hier, die wollen danach ins Dschungelcamp." Bingo, RTL, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Was will ein Fernsehender mehr? Ach ja, Drama, klar. Womit wir wieder bei Samira wären.

Herzlich unwillkommen, Samira!

Beziehungsweise dem "Störfaktor" der Kandidatinnen-Riege, so nämlich lautet der interne Spitzname der 23 Jahre alten Barkeeperin aus Bayern. Über viel Grund zum Anstoßen verfügt sie wahrlich nicht: Einzig eine kleine Clique schließt sich der Brünetten an; die weitere Konkurrenz zeigt sich zu beschäftigt mit der Frage, ob sie im Pre-Bachelor-Dasein ein Leben als Samiro beziehungsweise Mann führte ("die männlichen Züge"). Samira, allezeit bereit auf Angriffsmodus gepolt, lässt sich diese Stänkerei nicht gefallen: "Die sind alle so hässlich von innen raus, die stinken!"

Während einer Katamaranfahrt fühlt Daniel Maxime, Kristina, Michelle, Jessica, Nadine und Yeliz (v.l.) auf den Zahn.

Foto: MG RTL D

Ein Trauerklops feiert Geburtstag

Wer meint, ein Leben vor der Bachelorschen Kamera sei ein Geschenk, hat wohl Geburtstagskind Yeliz noch nicht gesprochen. Statt mit ihren Liebsten muss sie mit den ollen Rivalinnen und einem Plastik-Flamingo feiern, was ihr überhaupt nicht genehm erscheint. Nur verständlich, dass bei Daniel gleich sämtlich Alarm-Sie-meint-es-nicht-ernst-Glocken schrillen: "Ich habe nicht das Gefühl, dass du mit dem Herzen hier bist." Vielmehr fühle er, dass sie ein Päckchen mit sich trägt, in dem viel Traurigkeit steckt. Das Gute: Selbst wenn die 24-Jährige den Tränen nah sei, "ist sie bildhübsch".

Das Kennenlernen ist abgehakt, in der zweiten Woche stehen schon die ersten Dates an. Rosenkavalier Daniel Völz nimmt Kandidatin Svenja mit in die Luft. Foto: MG RTL D

Ganz der Gentleman: Daniel trägt Svenja durch das Wasser an Land. Foto: MG RTL D

Denn nach dem Seaplane-Flug geht es mit einem Kayak weiter. Natürlich paddelt Daniel. Foto: MG RTL D

Zum Abschluss picknicken die beiden auf einer einsamen Insel. Foto: MG RTL D

In der Ladys-Villa ist derweil die Stimmung top. Die Mädels versuchen sich an Wassergymnastik. Foto: MG RTL D



Einige von ihnen bekommen auch ein langersehntes Date mit Daniel. Roxana, Lina, Kristina, Clarissa, Janet, Meike, Janina und Carina fahren im Doppeldecker-Bus durch Miami. Foto: MG RTL D

Daniel und Kristina versuchen ihre fünf Minuten beim Speeddating auszunutzen. Foto: MG RTL D

Nach dem Speeddating entscheidet sich Daniel dazu, aus dem Gruppen- ein Einzeldate zu machen. Die Auserwählte ist Carina. Foto: MG RTL D

Die beiden genießen die Zeit bei einem romantischen Dinner. Danach gibt’s eine unschuldige Umarmung. Foto: MG RTL D

Mit Jessica, Claudia, Alina, Yeliz, Nadine, Janine Christin, Janina Celine, Michelle und Maxime stellt Daniel für ein Fotoshooting berühmte Filmszenen nach. Foto: Tom Clark / MG RTL D



„James Bond“ darf da nicht fehlen. Foto: Tom Clark / MG RTL D

Daniel und Jessica haben bei dem Fotoshooting viel Spaß. Foto: MG RTL D

Michelle und Daniel versuchen es mit „Dirty Dancing“. Foto: Tom Clark / MG RTL D

In einem Einzelgespräch versucht Janina Celine mehr über den Bachelor zu erfahren. Foto: MG RTL D

Daniel überzeugt sie anscheinend: Es gibt den ersten Kuss dieser Staffel. Foto: MG RTL D



Wer seine Zeit in den Dates nicht gut nutzen konnte, versucht es nochmal in der Nacht der Rosen. Yeliz und Daniel haben es sich für ihr Gespräch auf einem Strandbett gemütlich gemacht. Foto: MG RTL D

Am Ende bekommen drei Ladys keine Rose und müssen wieder den Heimweg antreten. Foto: MG RTL D

Pizza-Partner fürs Leben?

Einer der größten Wünsche des Bachelors? Einmal ganz allein, ohne die lästigen Mitmenschen, im Supermarkt ein Steak einkaufen. Wer darf ihn begleiten? Carina, im roten Fummel und mit Goldschühchen (und laut Konkurrenz "einem Arsch, breiter als bei einer Vierzigjährigen"). Die 21-Jährige aus Recklinghausen und ihr Daniel kommen zwischen Bohnen-Büchsen und Waschmittel-Kartons sogleich ins Gespräch. Daniel: "Ich mag das Fleisch medium-rare." Carina: "Habe ich mir gedacht." Daniel: "Wieso, sehe ich so blutig aus?" Höchstens ausgehungert.

Und so stürzt er sich, noch bevor die arme Carina zurück in der Villa ihren Rotwein herunterschlucken kann, auf sie mit gespitzten Lippen. Aber wenn's passt, dann passt's: "Daniel ist ein sehr leidenschaftlicher Küsser, und er weiß, was er tut." Viel wichtiger: Auch in Sachen italienischer Lieblingsspeisen schwimmen die beiden auf einer Geschmackswelle: Er liebt Salami-Pizza, sie Salami-Schinken-Champignon. Daniel: "Darauf trinken wir!" Na dann Prost! Carinas Fazit nach Privatkonzert und erster gemeinsamer Nacht: "Die Hände sind über der Bettdecke geblieben." Ja sicher.

Beide mögen Pizza? Wenn das nicht Anlass für einigen innigen Kuss ist. Carina und Daniel

Foto: MG RTL D

Date hoch drei

Anders als Carina dürfen Meike, Janina und Janina Celine gleich zum Dreier-Date antreten, wenn auch unbemerkt. Denn Daniel, der Fuchs, bittet alle drei Frauen nacheinander zum exakt gleichen Treffen. Er möchte sie auf "Ähnlichkeit, Spontanität und Eifersucht testen", wobei es in Sachen Spontanität gleich mit den Füßen in einen Mini-Pool geht (nur in Florida lebensnah) und in Sachen Eifersucht aus Versehen eine nette Kellnerin Wasser über Daniels Bein kippt (wie originell).

Resümee: Kindheits-Hänselei-Opfer Janina gefällt dem Bachelor am besten. Sie bekommt sogar die erste Vorab-Rose in der Entscheidungsnacht, Donnerwetter. Apropos: Janina Celine, die Teuerste, macht auf dem Glaubwürdigkeitsparkett keine gute Figur. Daniel: "Bist du wirklich mit vollem Herzen dabei? Ich habe da so ein Bauchgefühl." Sie, völlig entrüstet (oder entlarvt?): "Der einzige Gedanke, der mich wirklich hält, bist du." Und die Teilnahme am Dschungelcamp natürlich.

Nacht der Rosen

Ärgerlich, wenn Daniels Körpermitte etwas anderes verspürt, und so fliegt Janina Celine nach einem "beschissenen Gespräch" mit dem Bachelor in der vierten Nacht der Rosen raus. Wem die künftigen Überraschungsarschbomben des Junggesellen ebenso entgehen? Lina, Michelle und Meike. Die Kölnerin hatte vor der Entscheidung noch verkündet, "im Strahl zu kotzen", wenn sie keine Blume bekommt. Oh, wie sie nach ihrem Rausschmiss geflucht haben wird. Bleibt nur eins zu sagen: Pieeep!