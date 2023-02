Bilanz der Berlinale: Das Festival in alter Größe

Iris Berben and Heiko Kiesow bei der Premiere von „She came to me“.

Ronald Zehrfeld spielt in „Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste“ die Rolle des Max Frisch.

„Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“ heißt die Dokumentation, die in Beckers Gegenwart vorgestellt wurde.

US-Schauspielerin Anne Hathaway präsentierte den Film „She Came To Me“.

Heute Abend gibt es noch mal einen großen Rummel am Potsdamer Platz, wenn im Berlinale-Palast die Bären verliehen werden. Am Sonntag geht die Berlinale dann mit dem Publikumstag zu Ende. Und die Bilanz der 73. Filmfestspiele, sie kann sich wirklich sehen lassen. Nach zwei coronabedingten Sparausgaben, die mal nur gesplittet online und als Sommer-Event (2021), mal nur in halbleeren Sälen (2022) stattfinden konnten, erstrahlte das Festival in den vergangenen neun Tagen wieder in alter Größe, wie zu prä-pandemischen Zeiten.

Berlinale: Es gab mindestens einen Weltstar pro Tag

Die Stars sind zurück. Kristen Stewart als Jurypräsidentin war ein erster Coup. Und Ehrenpreisträger Steven Spielberg gab den emotionalen Höhepunkt mit seinem kurzen, aber aufwühlenden Besuch. Aber auch sonst sind die Promis in großer Zahl angereist, auch aus dem Ausland. Und sie drängten mal nicht nur alle aufs erste Wochenende, wie in früheren Jahren so oft, wo das Festival nach der Hälfte eher ausdümpelte. Nein, bis fast zuletzt gab es mindestens einen Weltstar pro Tag.

Jury-Präsidentin Kristen Stewart bei der Eröffnung am Berlinale-Palast.

Foto: Soeren Stache / dpa

Auch das Publikum ist zurück. Die Kinos in Deutschland haben durch die Pandemie ein Drittel ihrer Zuschauer verloren oder noch nicht zurückgewinnen können. Viele streamen lieber zuhause. Es stand zu befürchten, dass sich das auch auf das Filmfestival auswirken könnte. Aber nein: Die Vorstellungen waren gefragt und gut verkauft, trotz der inflationsbedingt happigeren Preisen. Auch die Tatsache, dass die Berlinale nun ganz digital geworden ist und Karten nicht mehr am Ticket-Office, sondern nur noch online zu erhalten sind, scheint niemanden abgeschreckt zu haben. Oder, falls doch, dafür ein anderes Publikum erreicht zu haben. Bis Mittwoch waren rund 267.000 Tickets verkauft. Damit dürfte der Stand der letzten regulären Berlinale vor der Pandemie (mit 330.000 Tickets) wohl wieder erreicht werden.

Auch die Fans sind zurück. Wieder unter Menschen und in einer Masse stehen: Das haben sich vor einem Jahr nur wenige getraut, und das war bei der damaligen Corona-Lage wohl auch ganz richtig. Es war aber schon traurig, wie Filmemacher aus aller Welt da auf dem roten Teppich standen – aber keiner da war, um sie zu feiern. Nun aber waren die Zaungäste wieder da. Und diesmal verbaute ihnen auch keine klobige Audi-Box mehr die Sicht. Dass das Festival diesen Sponsor verloren hat, hat zumindest einen positiven Nebeneffekt.

U2-Sänger Bono mit Regisseur Steven Spielberg, der für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde.

Foto: Andreas Rentz / Getty Images

All das zeigt: Das Festival ist zurück. Und wenn auch immer wieder die Diskussion aufflammt, ob auch die Zukunft der Festivals durch Streamingdienste gefährdet ist, dann ist die Berlinale 2023 wohl ein erfreulicher Gegenbeweis. Hoffen wir, dass das auch auf die regulären Kinos des Landes überstrahlt. Sie haben es nötig.

Die Locarnisierung der Berlinale

Alles gut also? Ja, alles gut – wenn nur der Wettbewerb nicht wäre. Der ist nun mal das Schaufenster eines jeden Festivals. Aber im Bären-Rennen waren die Stars nicht zu finden. Die liefen alle im Berlinale-Special. Und auch all die politischen Beiträge aus der Ukraine und dem Iran, auf die das Festival so stolz verwies, sie fanden sich in allen Sparten, nur nicht im Wettbewerb. Dort frönt Programmleiter Carlo Chatrian seinem elitären Kunstfilmgeschmack. Das hat er zuvor schon als Chef des etwas kleineren Festivals von Locarno getan. Das aber führt zunehmend zu einer Locarnisierung der Berlinale. Lange stritten Berlin und Venedig um Platz Zwei der großen A-Festivals, nach dem unerreichbaren Cannes. Aber Berlin ist längst hinter Venedig zurückgefallen. Dagegen gilt es unbedingt anzukämpfen.