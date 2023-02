Felix Lobrecht: Vielleicht wird es einen zweiten Film geben

Berlin. „Das hier ist heute ist jetzt echt unsere ganz eigene Premiere“, verkündete Felix Lobrecht, der Drehbuchautor von „Sonne und Beton“, am Donnerstagabend auf dem roten Teppich in den Gropius Passagen. Und welcher Ort hätte für die Filmpremiere auch besser gepasst als der Ort des Filmgeschehens selbst? Der Ort, an dem Lobrecht laut eigener Aussage selbst „zu viele Stunden in seiner Kindheit" verbracht habe und der Orte, an dem sein frisch verfilmtes Buch „Sonne und Beton“ von sozialer Ungerechtigkeit in der Gropiusstadt erzählt.

Verständlich also, dass auch Levy Rico Arcos, einer der Hauptdarsteller, es am Donnerstag „echt heftig“ fand, „dort die Premiere zu haben, wo auch gedreht wurde“. In „Sonne und Beton“ spielt er Lukas, einen von vier Jugendlichen, die in der Gropiusstadt im Jahr 2003 zwischen Schlägereien und Drogen aufwachsen. Zusammen haben sie eine folgenschwere Idee: in ihrer Schule einzubrechen, wo eine Lieferung neuer Computer erwartet wird, um all den Problemen zu entkommen.

Doch so hart, ernst und aktuell das Thema von „Sonne und Beton“ auch ist, zeige der Film nicht nur schlechte Seiten, wie Schauspieler Aaron Maldonado-Morales alias Sanchez betonte. „Mir selbst ist Neukölln trotz der Probleme echt ans Herz gewachsen“, erzählte er. Auch mit den Jungs am Set habe er sich super verstanden.

Die bekannte Rapperin Juju, die in dem Film einen Gastauftritt hat, stimmte ihm zu und meinte, dass die Atmosphäre bei dem Dreh „total entspannt“ gewesen sei. Den Autor Felix Lobrecht beschrieb sie als "super witzig". „Er ist einfach jemand, der Mund den aufmacht und sagt, was er denkt“, so Juju.

Auch Klimaaktivistin Luisa Neubauer war bei der Premiere dabei.

Offensichtlich ist das auch einer der Gründe, wieso am Donnerstagabend so viele Menschen um den roten Teppich in den Gropius Passagen standen. „Wir kommen hier aus der Gegend und sind Fans von Felix“, erzählte der 15-jährige Medet. Sein Freund Omar ergänzte: „Wir finden außerdem, dass das Thema des Films wichtig ist und freuen uns schon darauf, ihn demnächst im Kino zu sehen“.

Doch nicht nur Felix Lobrecht sorgte auf dem roten Teppich für großes Gekreische: Auch die anderen Gäste, zu denen neben der gesamten Filmcrew auch die Rapper Òlexesh, Azzi Memo und Lucio101 sowie Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer, Klimaaktivistin Luisa Neubauer und viele weitere zählten, machten Selfies, gaben Interviews und schienen sich zu amüsieren.

Felix Lobrecht macht Fans Hoffnung

„Heute wird einfach so richtig gefeiert“, sagte Vincent Wiemer, einer der Hauptdarsteller in „Sonne und Beton“. „Ich hoffe sehr, dass die Resonanz zu unserem Film positiv ausfällt“, fuhr er fort.

Und wenn das der Fall ist, kann man sich vielleicht schon bald auf einen zweiten Film freuen, denn Felix Lobrecht sagte der Berliner Morgenpost am Rande des roten Teppichs: „Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es noch einen zweiten Teil geben wird“. Und fuhr grinsend fort: „Den muss ich aber erst noch schreiben.“

