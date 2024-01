Berlin. Der Netflix-Film erzählt von einem wahren Flugzeugunglück in den Anden und einem schrecklichen Überlebenskampf fern der Zivilisation.

Rugby interessiert den 24-Jährigen nicht. Aber seine Freunde spielen in der Mannschaft und überreden ihn, mit ihnen nach Santiago de Chile zu fliegen. Schließlich wird das ihre letzte große Unternehmung, bevor sie alle berufstätig werden. Und sie fliegen nicht nur wegen des Spiels dahin, sondern auch, weil sie noch nie aus Uruguay herauskamen. Und nie wieder so billig nach Chile kommen. So begleitet Numa (Enzo Vogrinic) seine Kumpels. Und wird es bitter bereuen. Denn das Flugzeug stürzt auf dem Weg dahin ab. Mitten in den Anden. Und die Überlebenden der Katastrophe sind ganz auf sich allein gestellt.