Berlin. Sie feierte Triumphe auf der Bühne und vor der Kamera. Ihre größte Rolle aber fand Judy Winter im Kampf gegen Aids. Nun wird sie 80.

Hexe, Kratzbürste, unwürdige Alte: Das ist, natürlich ein Klischee. Und auch eine Schubladenfalle für ältere Schauspielerinnen. Man kann darin aber auch noch einmal reüssieren. Wie Judy Winter. Sie bedient das, etwa in der TV-Reihe „Familie Bundschuh“ oder in Kinofilmen wie Detlevs Bucks „Wuff“ - mit einer Lust, wie Shirley MacLaine das in Amerika tut. Und da passt es auch, dass sie die Synchronstimme für die US-Kollegin ist. Aber das ist nur eines von vielen Fächern, die Judy Winter beherrscht. Sie kann auf eine lange Karriere zurückblicken. Am4. Januar wird sie nun 80 Jahre alt.