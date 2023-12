Berlin. 1963 zeichnete der NDR einen britischen Sketch auf, der längst zum Kult wurde. Das Jubiläum wird nun mit einer eigenen Show gefeiert.

“The same procedure as last year, Miss Sophie?” “The same procedure as every year, James!” Der Fernsehsketch “Dinner for One” gehört zum Silvesterritual wie das Böllerwerk oder die Neujahrsansprache des Bundeskanzlers. Wobei bei letzterer schon mal passieren kann, dass aus Versehen die vom Vorjahr noch mal gesendet wird. Das sorgte 1986 für unfreiwillige Lacher. Bei „Dinner for One“ dagegen ist die Wiederholung des Immergleichen geradezu Pflicht und der eigentliche Witz.