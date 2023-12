Berlin. Sofia Coppola über „Priscilla“, ihren Film über die Frau von Elvis Presley, und was sie immer an Schicksalen im goldenen Käfig reizt.

Vor anderthalb Jahren erst lief mit „Elvis“ ein großes Biopic über Elvis Presley, den King of Pop. Am 4. Januar nun startet mit „Priscilla“ ein Film, der eine interessante Ergänzung dazu ist: weil er sich auf die Beziehung von Elvis und Priscilla Presley beschränkt und dies ganz aus der Sicht der jungen Frau erzählt. Der Film basiert auf dem Buch „Elvis and me“, das Priscilla Presley 1985 geschrieben hat. Verfilmt wurde es von Sofia Coppola, der Tochter von Francis Ford Coppola. Wie schon in ihrem Film „Marie Antoinette“ geht es um eine junge Frau, die einen „König“ heiratet und in einem Kokon, einem Goldenen Käfig landet. Wir haben die Regisseurin, als sie ihren Film in Berlin vorstellte, gesprochen.