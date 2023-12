Berlin. Das wird spannend: Sowohl Wim Wenders‘ „Perfect Days“ als auch Ilker Çataks „Das Lehrerzimmer“ stehen auf der Shortlist für die Oscars.

Das gab es wohl noch nie: Gleich zwei deutsche Filmemacher sind beim Rennen um den Auslands-Oscar auf die Shortlist gekommen: Sowohl Wim Wenders mit „Perfect Days“ als auch Ilker Çatak mit „Das Lehrerzimmer“. Es sind zwei von insgesamt 15 Titeln, wie die Acadamy of Motion Picture Arts and Sciences am Donnerstag, den 21. Dezember verkündete. Das Kuriosum ist nur möglich, weil Wim Wenders nicht als deutscher, sondern als japanischer Kandidat eingereicht wurde. Sein Film wurde gänzlich in Tokio gedreht.