Berlin. Das Filmfestival zeichnet den Meisterregisseur im Februar für sein Lebenswerk aus. Das ist auch eine Watschen für Claudia Roth.

Was für eine Sensation! Martin Scorsese wird Ehrengast der kommenden Berlinale. Am 20. Februar wird ihm der Goldene Ehrenbär für sein Lebenswerk verliehen. Das gab das Filmfestival am Donnerstag in Berlin bekannt. „Es ist uns eine große Freude, einmal mehr einen guten Freund des Festivals begrüßen zu dürfen und ihm unseren wichtigsten Ehrenpreis zu verleihen“, so das Leitungsduo Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian: „Sein Blick auf die Geschichte und die Menschheit hat uns geholfen, zu verstehen und zu hinterfragen, wer wir sind, woher wir kommen.“