Berlin. Zum 100. Geburtstag des Tänzers und Ballettdirektors Gert Reinholm erinnert sich seine Berliner Wegbegleiterin Christiane Theobald

Vor 100 Jahren wurde Gert Reinholm und mit ihm eine der charismatischsten Künstlerpersönlichkeiten seiner Generation geboren. Ausgebildet als klassischer Tänzer sah er sich selbst als „Theatertänzer“, dessen Kunst Gefühle sichtbar mache. Seine noblen Interpretationen von Rollen wie Romeo, Hamlet, Othello oder Tristan ließen ihn schnell zum Publikumsliebling werden, tänzerisch bevorzugte er das Erzählen. Von Kindheit an faszinierte ihn „was in der Luft lag, was in die Höhe“ ging. Seine Auftritte werden legendär, und immer galt: „Wo er war, war die Bühne“. Dabei gelang ihm das Paradoxon, sich asketisch zurückzunehmen, um im selben Moment umso mehr zu strahlen: Schillernd und schüchtern zugleich – ein Danseur Noble.