Berlin. Konzerthaus-Chefdirigentin Joana Mallwitz gibt mit der Strauss-Oper „Der Rosenkavalier“ ihr Debüt an der Staatsoper. Ein Gespräch.

Joana Mallwitz hat mit Beginn der Spielzeit als erste Dirigentin in der Berliner Geschichte die künstlerische Leitung des Konzerthauses am Gendarmenmarkt übernommen. Seither ist sie überaus präsent in der Stadt. Am Sonnabend gibt sie gleich noch ihr Debüt an der Staatsoper. Sie dirigiert die Wiederaufnahme von Richard Strauss‘ „Der Rosenkavalier“.