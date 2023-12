Berlin. Die bisherige Direktorin des BFI London Film Festival folgt auf Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek.

Die Berlinale wird ab 1. April 224 von einer Frau geleitet: der Britin Tricia Tuttle. Das gab Kulturministerin Claudia Roth (Grüne) am Dienstagmittag auf einer Pressekonferenz im Martin-Gropius-Bau bekannt. Wer nicht vor Ort ist, wusste es allerdings schon früher: Von deutscher Pünktlichkeit ausgehend, hatte es Roths Büro schon PUnkt 12 online verkündet. Da tagte der Aufsichtsrat der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin (KBB) allerdings noch, wo die Kandidatin, auf Vorschlag der von Roth einberufenen Findungskommission, einstimmig angenommen wurde.

Tricia Tuttle war zuletzt Direktorin des BFI London Film Festival und ist aktuell Head of Directing Fiction an der renommierten National Film and TV School UK. Sie hat das London Film Festival während ihrer fünfjährigen Leitung mit einer Serien-Sektion, immersivem Film und einer stärkeren Publikums-Einbindung sowohl durch digitalen Zugang als auch durch Angebote im gesamten Vereinten Königreich erfolgreich neu aufgestellt. Die 53-Jährige hat einen Master in Film Studies des British Film Institute und Birkbeck University, und einen Bachelor of Arts in Literature and Radio, Television and Motion Pictures der University of North Carolina at Chapel Hill.

„Tricia Tuttle bringt 25 Jahre Film- und Filmfestival-Erfahrung mit. Unter ihrer Leitung hat das BFI London Film Festival nicht nur einen Publikumszuwachs zu verzeichnen, sondern auch international an Profil und Bedeutung gewonnen. Sie hat den Herausforderungen der Digitalisierung kreative Strategien entgegengesetzt und das Festival bunter, vielfältiger und zugänglicher gemacht“, sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth.

Tricia Tuttle stammt aus North Carolina im Süden der Vereinigten Staaten, wo sie ihre Karriere als Gitarristin der Band June begann, die bei Beggars Banquet Records unter Vertrag stand. Tuttle gab auf der Pressekonferenz, wie sehr sie sich auf die Herausforderung, die Berlinale zu übernehmen, freue. Und auf den Umzug nach Berlin, eine Stadt, die sie sehr liebe. Zu allen anderen, drängenden Fragen, was die Zukunft der Berlinale anging, blieb sie indes schmallippig. Dazu möchte sie vor ihrem Amtsantritt im April noch nichts sagen, sie möchte auch nicht den jetzigen Berlinale-Chefs, Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian, in die Parade fahren: „Fragen Sie mich in ein paar Wochen wieder.

Damit haben nun endlich die wilden Spekulationen der letzten Wochen ein Ende. Nachdem Claudia Roth ihre Findungskommission einberufen hatte, wurden in der Filmbranche immer wieder dieselben Namen genannt. Etwa Kirsten Niehuus, die seit 2004 Geschäftsführerin des Filmboard Berlin-Brandenburg ist und schon vor fünf Jahren als Nachfolgerin von Kosslick gehandelt wurde. Sie hatte jedoch schon damals betont, dass sie den Job nicht wolle. Und sie wäre mit 64, pardon, auch schon ein wenig zu alt, um das Festival in die Zukunft zu führen.

Oder der Niederländer Matthijs Wouter Knol, der seit Januar 2021 Geschäftsführer der Europäischen Filmakademie ist, die u.a. für den Europäischen Filmpreis zuständig ist, der erst vor drei Tagen vergeben wurde. Knol kommt immerhin von der Berlinale, hat dort erst die Talents geleitet und dann den European Film Market von Beki Probst übernommen. Aber nach so kurzer Zeit die Akademie schon wieder zu verlassen, verbietet sich eigentlich. Und erst am 11. Dezember, einen Tag vor Roths Pressekonferenz, bekräftigte er in einem Interview mit dem Online-Portal „Deadline“, dass er für den Posten nicht zur Verfügung stehe.

Führungswechsel: Alles begann mit einem Protestbrief - wieder mal

Heiß gehandelt wurde auch der Schweizer Christian Jungen, der seit 2020 das Zürich Film Festival leitet. Und dann löste auch die Nachricht, dass die deutsche Filmproduzentin Maria Köpf die Geschäftsführung der Deutschen Filmakademie verlässt, wilde Spekulationen aus, ob sie bereits zu anderem berufen sei. Das aber wäre ein kleiner Skandal gewesen. Saß doch ihre Ko-Geschäftsführerin Anne Leppin mit in Roths Auswahlgremium. Da wäre sofort der Verdacht der Vetternwirtschaft aufgekommen. Und Erinnerungen an die letzte Wahl, wo bekanntlich Mariette Rissenbeek in dem Auswahlgremium saß, aus dem sie dann selbst gewählt wurde.

Steht für ihre Berlinale-Politik in der Kritik: Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen). © DPA Images | Hannes P Albert

Die Zeitenwende bei der Berlinale hatte mit einem Offenen Brief begonnen. Mal wieder. Ein solcher, unterzeichnet von 79 namhaften Filmschaffenden, die im November 2017 einen Wechsel in der Berlinale forderten, hatte schon die damalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) animiert, den früheren Festivalchef Dieter Kosslick zu schassen – noch bevor sie einen adäquaten Ersatz gefunden hatte. Die Lösung sollte dann die Aufsplittung des Chefpostens in eine Doppelspitze sein – mit einer Geschäftsführerin, Mariette Rissenbeek, und einem Programmleiter, Carlo Chatrian. Diesmal kam der Offene Brief, im August dieses Jahres, vom Verband der Deutschen Filmkritik, die ebenfalls einen Wechsel forderten – aber ironischerweise auch die Zurücknahme der Doppelspitze.

Roth hatte Chatrian und Rissenbeek zuvor schon Anfang Juli zu schmerzlichen Einsparungen für die kommende Berlinale gezwungen. Die setzten das widerwillig um. Zum Dank aber erklärte Roth Ende August das Prinzip Doppelspitze für beendet und gab bekannt, stattdessen ein Intendantenmodell einzuführen, also nur mit einem Chef, der wieder für alles, Programm wie Organisation, zuständig ist.



Mariette Rissenbeek hatte bereits nach der Berlinale 2023 erklärt, dass sie ihren Vertrag nach der Berlinale 2024 nicht mehr verlängern werde. Chatrian aber musste aus der Presse erfahren, dass er nicht als Intendant infrage kam, sondern nur eine subordinierte Rolle spielen sollte. Weshalb auch er hinschmiss und im September bekannt gab, dass er nach der nächsten, seiner fünften Berlinale, nicht mehr zur Verfügung stehe.

Wie schon Grütters, hat auch Roth ohne Not für maximalen Schaden am Festival gesorgt. Sie ist dafür scharf kritisiert worden – ebenfalls in einem Offenen Brief, unterzeichnet von 200 internationalen Filmgrößen wie Martin Scorsese, Paul Schrader, Margarethe von Trotta oder Goldene-Bär-Gewinner Radu Jude. Und die Frage blieb, wer unter diesen Umständen überhaupt freiwillig ein Festival übernehmen wollte, in dem der Vorgänger so unredlich aus dem Amt gekippt wurde und der dann auch noch die Sparvorgaben einhalten muss. Und für die Zukunft des Festivals sorgen muss, weil ja auch der Mietvertrag am Potsdamer Platz 2027 ausläuft. Das sind Mammutaufgaben für ….

Die nächste Berlinale, die in zwei Monaten beginnt, wird ebenfalls eine schwere sein. Weil das Führungsduo als „Lame Duck“ gilt, egal was es auf seinem letzten Festival noch bietet, und man wohl weniger über die Festivalbeiträge sprechen wird, sehr wohl aber über die Zukunft der Berlinale. Und ob sie überhaupt noch, ein Jahr vor ihrem 75. Jubiläum, als A-Festival Bestand hat. Tricia Tuttle hat viel Arbeit vor sich. Eine gute Nachricht aber kam von Claudia Roth: Die Sorge, dass die Berlinale kaputtgespart wird, hat mit der Realität nichts zu tun.“