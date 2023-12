Berlin. Ganz untypischer Katastrophenfilm: „Leave the World Behind“ erzählt nur vom Beginn eines Deasters – und den Ur-Ängsten der Betroffenen.

Noch einer! Filmische Weltuntergänge gibt es wahrlich genug. Und in diesen Tagen, da die reale Welt genug verrückt spielt, mag man sich das erst recht nicht antun. Das sind so erste Abwehrmechanismen, die einen beschleichen. Aber den Film „Leave the World Behind“, der ab 8. Dezember auf Netflix zu streamen ist, sollte man sich doch anschauen.