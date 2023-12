Berlin. Rasend komisch: Am 7. Dezember startet dieser Sechsteiler um einen toxischen Polizeicowboy in Brandenburg, der eine Läuterung erfährt.

Dieser Mann ist eine echte Zumutung. Ein Macho. Und Inbegriff toxischer Männlichkeit. Der Frauen nachpfeift, auch mal an den Hintern greift. Und ständig Sprüche klopft, bei dem es Otto Normalzuschauer die Schamesröte ins Gesicht treibt. Neben so jemandem möchte man nicht in der Bar sitzen. Dieser Kerl aber ist auch noch Polizist und soll für Ordnung sorgen.