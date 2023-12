Berlin. Der Schauspieler über den Wandel am Deutschen Theater, seine erste Weihnachts-TV-Komödie – und heimliche Freuden im Fernsehsessel.

Seine Fans haben die Qual der Wahl. Ulrich Matthes feiert am 8. Dezember gleich zwei Premieren. Im Deutschen Theater ist er in Tennessee Williams‘ Erfolgsstück „Die Katze auf dem heißen Blechdach“ zu sehen, unter der Regie von Anne Lenk, mit der er dort auch schon „Der Menschenfeind“ und „Der zerbrochene Krug“ gemacht hat. Gleichzeitig ist er aber auch in der ARD in „Winterwalzer“ zu sehen: eine Wohlfühlkomödie, in der man ihn noch nie gesehen hat. Das Angebot hat ihn auch selbst überrascht, wie er zugibt. Wir haben den Schauspieler nach einer Probe in seiner Garderobe im DT getroffen.

Sie proben gerade „Die Katze auf dem heißen Blechdach“. Jeder kennt die Verfilmung, mit Paul Newman in der Paraderolle als Brick. Sie spielen aber Big Daddy. Sind Sie jetzt in einem Alter, in dem man die Big Daddies kriegt?

Ulrich Matthes: Ja, das ist wohl so. (schmunzelt) Aber das ist mir wurscht. Weil es eine wunderbare Rolle ist, mit einer enormen emotionalen Bandbreite. Dass das ein harter Patriarch ist gegenüber seiner Familie, liegt auf der Hand. Es gibt aber eine ganz besondere, fast zärtliche Art im Umgang mit seinem jüngeren Sohn Brick, den der großartige Jeremy Mockridge spielt. Und diesen Kontrast, die Brutalität hier und die Innigkeit da, das zu spielen, ist wunderbar. Und es zeigt, wie alle Figuren in diesem Stück, auch die härteste, bedürftig nach Nähe sind.

Wie vertraut ist Ihnen die Welt von Tennessee Williams?

Ich spiele ihn zum ersten Mal. Es ist ein wahnsinnig gut gebautes Stück, dem man seine Gebautheit aber fast nicht anmerkt. Ab und zu schon, aber dieses Wellmade-Konstruierte versucht Anne Lenk dann auch ein bisschen wegzuinszenieren.

Was dürfen wir da erwarten? Anne Lenk macht ja immer sehr besondere Inszenierungen, „Maria Stuart“ in einem Setzkasten, „Der Menschenfeind“ im Fadenvorhang.

Es ist diesmal ein abstrakter, leerer Raum, ganz ohne Möbel. Es geht hier um die Existenzen, um die einzelnen Menschlein darin. Es gibt eine große Konzentration auf die SchauspielerInnen. Was ich grundsätzlich schön finde bei Anne. Sie nimmt die Stücke ernst, holt sie aber zugleich mit sehr feinen Mitteln in die Gegenwart, in Komplizenschaft mit ihren Schauspielern.

Ulrich Matthes als Dorfrichter Adam (2. von links) in Kleists „Der zerbrochne Krug“ am Deutschen Theater. © Deutsches Theater | Arno Declair

Sie haben mit Anne Lenk schon „Der Menschenfeind“ und „Der zerbrochne Krug“ am Deutschen Theater gemacht. Sind Sie ein Erfolgsduo? Arbeiten Sie gern zusammen?

Na, ob das ein Erfolg wird, wird sich nach der Premiere zeigen ... Aber bisher waren das immer, toi toi toi, Publikumserfolge. Und ja, ich arbeite sehr gern mit ihr zusammen. Ich schätze und mag sie wahnsinnig gern. Beides. Ich finde ihren Humor, ihre Klugheit, ihre Energie sehr anziehend. Sie ist ein richtiger Darling für mich. (lacht)

Das ist die erste Saison am Deutschen Theater unter der neuen Intendantin Iris Laufenberg. Vom alten Ensemble ist die Hälfte gegangen. Kann man da schon einen Wandel spüren?

Ja, klar. Ich fand es vorher bei Khuon schön. Aber auch jetzt mit den Neuen! Natürlich habe ich an manchen, die jetzt nicht mehr da sind, sehr gehangen, beruflich wie persönlich. Aber das war ihre Entscheidung...

… die von Frau Laufenberg oder von den KollegInnen?

Gute Nachfrage... Sowohl als auch. Aber wie das so ist: Mit neuen Kollegen gibt es neuen Wind. Das macht auch was mit einem selber, dass man neu angesehen wird und sich zurechtfinden muss. Das ist gut. Mir gefällt auch viel, was ich sehe an neuen Produktionen. Es ist schön hier, auch jetzt.

Ulrich Matthes in Anne Lenks Inszenierung von Molières „Menschenfeind“, hier mit Manuel Harder. © picture alliance / Eventpress Hoensch | Eventpress Hoensch

Das Deutsche Theater ist nach wie vor Ihr Theater? Oder haben auch Sie überlegt, zu gehen?

Überhaupt nicht! Wirklich null. Ich kenne Iris ja schon lange, als ehemalige Chefin des Theatertreffens. Und man hat ja auch eine Ahnung, ob man mit jemandem kann oder nicht. Und mit Iris kann ich. Und: Ich hänge sehr an diesem Haus. Dass ich das je sagen würde, hätte mir in den 80er-Jahren niemand prophezeit. Auch keine Hexe mit einem Uhu auf der Schulter, einer Warze auf der Nase und einer schwarzen Katze auf dem Schoß hätte das in ihrer Glaskugel gesehen: dass ich als gebürtiger West-Berliner einmal an diesem Nationaltheater der DDR landen und das als meine Heimat empfinden würde! Ich habe hier wirklich – das ist so ein Familienausdruck– Würzelchen. Und solange ich nicht rausgeschmissen werde, bleib‘ ich hier.

Sie feiern nun nicht nur Premiere mit einem neuen Stück, sondern auch mit einem Fernsehfilm, der doch ein bisschen überrascht. „Winterwalzer“ ist ein ARD-Feelgoodmovie, eine weihnachtliche Beziehungskomödie. Sowas haben Sie bislang noch nie gemacht. Oder hat Sie einfach nie jemand gefragt?

Doch, sowas habe ich schon mal gemacht. Mitte der 90er-Jahre, „Ein falscher Schritt“ mit Barbara Auer und Dagmar Manzel, eine Dreieckskomödie. Das hat damals großen Spaß gemacht. Ich durfte ja in meinen über 40 Jahren viele wahnsinnig schöne Sachen spielen, aber Komödien waren es für mein Gefühl zu wenige. Denn ich liebe Komödien, und ich glaube, ich kann sie auch. „Der Menschenfeind“ und „Der zerbrochene Krug“ sind ja auch Komödien der Weltliteratur. Aber ich war, wie Sie auch, überrascht, als das Angebot zu „Winterwalzer“ kam. Übrigens explizit mit der Begründung, so ein Genre fehle mir, darin wollen wir ihn mal sehen. Und dann auch noch eine Weihnachtskomödie, so Hugh-Grant-mäßig. Es ist ja vielleicht eher eine Tragikomödie. Weil da einer den Tod seiner Frau nicht verwinden kann und nur über eine Intrige ins Leben zurückkehrt.

Ein Tänzchen unterm Weihnachtsbaum: Ulrich Matthes mit Nina Kunzendorf im ARD-Film „Winterwalzer“. © ARD | Ard

Auch Nina Kunzendorf hätte ich in so einem Weihnachtsfilm nicht unbedingt vermutet. Sie beide aber adeln diesen Film. Und haben eine tolle Chemie miteinander. War die gleich da oder ist sowas hart erarbeitet?

Gleich da! Wir hatten ein Casting, ich war gesetzt, probte aber mit verschiedenen Partnerinnen. Und mit Nina war es von Anfang an spürbar, für alle, auch für mich. Es ist, wie Sie sagen, Chemie. Oder Erotik. Ja, im weiteren Sinne ist das ein erotischer Vorgang, ob man mit jemandem kann oder nicht. Also: ich musste da nicht auf handwerkliche Mittel zurückgreifen, um irgendein Knistern vorzugaukeln. Es hat von alleene geknistert.

Auch das überrascht: Sie spielen einen Tanzlehrer. Und Sie tanzen offensichtlich sehr gut. Ist auch das etwas, was bei Ihnen etwas zu kurz gekommen ist?

Ich war ein wilder Tänzer. Bisschen her... Ich staune manchmal selbst, wie ich das so sage, weil das so lange zurückliegt. Schon als Kind war ich bewegungstalentiert und bewegungshungrig, oft zur Freude, manchmal auch zum Leidwesen meiner Familie habe ich Fantasietänze hingelegt. Und war dann auch als Kind bei einem Tanzturnier. Wir sind da allerdings von sieben Paaren siebter geworden. Da hatte ich dann vom Turniertanz die Nase voll. Aber zwischen 20 und 30 war ich dann der totale Discogänger. Und auch wenn ich heute gute Laune habe, hopse ich ein bisschen bei mir im Wohnzimmer.

Ulrich Matthes im Gespräch mit Morgenpost-Redakteur Peter Zander in seiner Garderobe im Deutschen Theater. © Funke Foto Services | Sergej Glanze

Kann man Sie da womöglich auch einmal in einem anderen Fernsehformat erleben?Bei „Let’s Dance“?

Nee. Ich kucke das ab und zu sehr gerne freitagabends. Ich kucke aber auch gerne Biathlon. Und nehme trotzdem selber keine Knarre in die Hand...

Eine Frage muss sein, wenn man so einen Weihnachtsfilm dreht: Wie halten Sie es denn selbst mit Weihnachten?

Meine Mutter hat immer gesagt, Weihnachten ist was für Kinder. Als mein Bruder und ich klein waren, war das immer wunderbar. Die Stimmung, die Geschenke. Es gab immer Maccaroni-Auflauf. Wirklich immer. Ich habe selbst keine Kinder, und seit meine beiden Eltern tot sind, hat sich mein Verhältnis zu Weihnachten etwas abgekühlt. „Last Christmas“ höre ich immer noch gerne. Aber die leuchtenden Augen, die ich als Kind und auch als Jugendlicher hatte, die habe ich jetzt einfach nicht mehr.

Ist es dennoch gerade in diesen Zeiten, die immer verrückter, immer gewalttätiger werden, richtig und wichtig, auch mal so einen gefühlvoll-harmonischen Weihnachtsfilm zu machen?

Mit einem Freitagabendfilm um 20.15 Uhr wird man sicher nicht die Welt verändern. Aber ich finde es fast politisch in den heutigen Zeiten, den Menschen auch mal zuzurufen: Hallo, schreibt mal keine Hassmails, beißt mal nicht in die Kissen oder in die eh schon zerbissenen Hände. Man kann, wie diese Figur, die ich da spiele, aus einer Talsohle auch wieder herauskommen. Als Mensch, als Gesellschaft, als Staat. Das sagt einem die Lebenserfahrung, aber auch die Geschichte. Es gab viele krisenhafte Situationen, in denen die Menschheit dachte, da kommt sie nicht wieder raus. Doch! Auch bei dem derzeitigen Rechtspopulismus weltweit hoffe ich, dass der allmählich wieder abnimmt. Durch kluges Regierungshandeln und vielleicht auch durch die Einsicht, lieber eine demokratische Partei zu wählen als die AfD, die die Demokratie abschaffen will. Ich sag‘ es immer gern, ich sag‘ es auch jetzt wieder: Ich bin zu 51 Prozent Optimist. Über die restlichen 49 kann man diskutieren, aber zu 51 Prozent glaube ich ans Gelingen!

Die Katze auf dem heißen Blechdach“: Deutsches Theater, Premiere: 8. Dezember, 20 Uhr. „Winterwalzer“: ARD, 8. Dezember, 20.15 Uhr.