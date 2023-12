Berlin. Der Schauspieler über den Milli-Vanilli-Film, in dem er Frank Farian spielt, über seine eigenen Songs und seine Karriere in Hollywood.

Er ist längst einer der größten Filmstars in Deutschland. Aber jetzt startet Matthias Schweighöfer auch in den USA voll durch. Nach US-Großproduktionen wie „Army of the Dead“, „Oppenheimer“ und „Heart of Stone“ ist der 42-Jährige jetzt mal wieder in einem deutschen Film zu sehen: in „Girl You Know It‘s True“, dem Film über das Pop-Duo Milli Vanilli und den Skandal, dass sie nur Playback sangen und ihr Produzent Frank Farian andere singen ließ. Der Film hat am 4. Dezember Weltpremiere in München, einen Tag später Berlin-Premiere und startet dann am 21. Dezember. Schweighöfer spielt darin Frank Farian. Und spricht mit uns über seine eigene Musik und das Pendeln zwischen den Kontinenten.