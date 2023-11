Annette Hess: „Das war wie ein eiskalter Lappen ins Gesicht“

Berlin. Am Mittwoch, einen Tag vor dem 85. Jahrestag der November-Pogrome, war Premiere im Berliner Zoo Palast, am 15. November ist sie dann auf Disney+ zu sehen: „Deutsches Haus“, eine Miniserie über die Frankfurter Auschwitz-Prozess. Eigentlich war dies das Romandebüt der Erfolgsautorin Annette Hess, bekannt für TV-Produktionen wie „Weissensee“ und „Ku‘damm 56“. Aber wegen des zunehmenden Rechtsrucks in der Gesellschaft hat sie sich dann doch entschlossen, ihr Buch zu verfilmen. Und durch den jüngsten Terror der Hamas und die Auswirkungen auch auf Deutschland hat die Serie noch mal neue Brisanz. Wir haben die Autorin im Hotel de Rome gesprochen, kurz vor der Premiere, in der die ersten beiden Teile gezeigt wurden.

Frau Hess, „Deutsches Haus“ war Ihr erster Roman. Einmal keine Serie, Sie haben bewusst ein anderes Format gewählt. Wieso ist es nun doch eine Serie geworden?

Annette Hess: Ich habe für dieses Thema die Romanform gewählt, weil ich nicht wollte, dass von Anfang an andere mitreden. Es ist im Film- und Fernsehgeschäft meistens so, dass schon nach den ersten Entwürfen Fragen und Einschränkungen kommen. Ich wollte einmal ganz frei von Zwängen erzählen. Und wollte auch, dass jeder Leser, jede Leserin ihre eigenen Bilder im Kopf hat. Aber dann ging die politische Entwicklung ja leider dahin, dass die AfD jeden Monat ein Prozent mehr in den Umfragen zulegte. Da wollte ich einfach, dass das Thema noch mehr Menschen erreicht.

Man hätte sich eine Serie mit diesem Thema ja gern im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gewünscht. Stattdessen läuft sie nun auf Disney+.

Da kamen mehrere Faktoren zusammen. Eine Serie wie „Deutsches Haus“‘ erfordert allein wegen der Gerichtsszenen ein höheres Budget als das eines normalen Mehrteilers, wie zum Beispiel für „Ku’damm 56“. Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern sind die Finanzierungsprozesse komplexer und dauern einfach länger. Und wir wollten die Serie rasch realisieren. Disney+ scheint ein ungewöhnlicher Streamer für diesen Stoff, doch gerade für dieses besondere Thema gab es da eine große Offenheit.

Wie sind Sie überhaupt auf den Stoff, die Auschwitzprozesse von 1963 in Frankfurt, gekommen?

Da muss ich ausholen. Als ich zehn Jahre alt war, habe ich erstmals vom Holocaust erfahren, das war wie ein eiskalter Lappen ins Gesicht. Ich habe damals den Film „Das Urteil von Nürnberg“ gesehen, auf einer Klassenfahrt, mit der ganzen Klasse. Und da werden ja im Gerichtssaal Originalaufnahmen gezeigt, die die Engländer bei der Befreiung von Bergen-Belsen gemacht haben, wie Bagger die Leichenberge in die Grube schieben. Seitdem fühle ich mich als Deutsche schuldig. Und auch verantwortlich. Ich habe mich da auch schon unendlich viel gestritten: Du als Enkelin, was hast du damit zu tun? Aber mein Großvater war Polizist in Polen, ich habe da einen familiären Hintergrund, warum ich das erinnern muss. Und ich wollte das Thema immer mit meinem Schreiben behandeln. Die Familie Kupfer in „Weissensee“ ist jüdisch, und in „Ku’damm“ ist es der Rock’n‘Roller Freddy. Da spielen die Auschwitz-Prozesse auch schon eine Rolle. Aber ich habe immer nach einem Zugang gesucht, wie ich andocken kann.

Und das ging über ein Restaurant, das bei Ihnen sehr symbolträchtig „Deutsches Haus“ heißt.

Ich konnte keine Geschichte über eine jüdische Familie erzählen, die deportiert wurde. Das wäre eine Anmaßung, eine Aneignung. Aber ich kann was erzählen über eine spießige deutsche Familie in den 60er-Jahren, das kenne ich gut. Die ahnungslose Eva – das war meine Mutter, die hat auch nichts gewusst. Und dann wurden vor zehn Jahren die Tonbandaufnahmen der Auschwitzprozesse vom Fritz-Bauer-Institut ins Internet gestellt. Das sind 400 Stunden, die ich immer wieder gehört habe. Und da gab es eine polnische Dolmetscherin, die mich sehr beeindruckt hat. Weil sie sanft und besonnen blieb. Und so den Zeugen das Vertrauen gab, damit diese in Ruhe sprechen konnten. So kam ich darauf: aus dieser deutschen Familie musste die Dolmetscherin kommen.

Von ihr stammen Erfolge wie die Serien „Weissensee“ und „Ku‘damm 56“: Autorin und Showrunnerin Annette Hess.

Foto: Silvana Medina

Die Prozesse haben Sie dann möglichst authentisch zitiert?

Absolut. Da darf man sich nichts ausdenken. Wozu auch? Wo doch so viel Material da ist. Klar, manchmal musste ich aus dramaturgischen Gründen etwas verdichten. Aber der Großteil der Aussagen ist Originalton.

Sie erzählen nicht nur von dieser Schuld der angeklagten Nazis. Sondern auch von einem Juden, der vorgibt, ein Holocaust-Opfer zu sein, obwohl er gar keines ist. Und einer Krankenschwester, die Babys vergiftet, um sie dann zu retten und als Heldin dazustehen. Das ist fast ein bisschen viel für diese fünf Folgen. War das von Anfang an Ihre Intention, um keine bloße Schwarzweißmalerei zu betreiben?

Ganz genau. So schreibe ich immer. Nicht nur schwarz und weiß, ich will auch Graustufen zeigen. Und dass es noch viel mehr Opfer des Holocaust gibt. Noch viel mehr als die sechs Millionen ermordeten Menschen. Auch Juden, die verschont wurden, haben teils unter schweren Schuldgefühlen gelitten. Inzwischen weiß man ja, dass Generationen übersprungen werden und Traumata ausbrechen, die nie verarbeitet und verschwiegen werden.

Erfolgsserie über eine zerrissene Stasi-Familie: „Weissensee“ von Annette Hess brachte es auf vier Staffeln.

Foto: ARD/Frederic Batier

Der Termin zur Premiere und zum Serienstart war bewusst auf den 85. Jahrestag der November-Pogrome 1938 gelegt. Nun ist Ihre Serie aber nicht nur eine Mahnung wider das Vergessen, durch den Terror der Hamas und antisemitischen Demonstrationen auch in Deutschland bekommt sie plötzlich eine ganz ungeahnte Aktualität. Ist das etwas gruselig – oder kommt die Serie da gerade recht.

Es ist genau beides. Ich will das jetzt in keinster Weise irgendwie dazu benutzen, um unsere Serie zu promoten. Aber diese Anschläge gehen mir nicht aus dem Kopf. Ich kann nicht schlafen, habe Bauchschmerzen, das arbeitet in mir. Mir tun alle Menschen unfassbar leid, die ihre Angehörigen verlieren, in Israel und in Palästina. Es ist unheimlich, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland jetzt wieder Angst haben. Das zerreißt mich förmlich. Vielleicht kann diese Serie ja ein gewisses Verständnis dafür wecken, warum Deutschland in dieser Frage eine Sonderposition hat. Und warum es gute Gründe gibt, warum Deutschland sich in der UN-Resolution enthalten hat.

Sie haben einen wunderbaren Cast gewonnen: Anke Engelke, Iris Berben, Henry Hübchen und viele andere. Waren die sofort dabei, weil ihnen das Thema so wichtig war? Oder ist Annette Hess inzwischen eine solche Erfolgsmarke, dass man da einfach mitmachen muss?

Es ist vielleicht beides. Iris Berben mussten wir ganz schön überzeugen. Sie hatte großen Respekt vor ihrer Rolle als jüdische Zeugin. Ich bin aber sehr glücklich, dass sie das gemacht hat. Beim Schreiben achte ich sehr darauf, Figuren zu schaffen, die SchauspielerInnen auch gerne spielen wollen. Figuren, die nicht einförmig, sondern komplex sind, wo es eine zweite Ebene gibt. Das zahlt sich dann auch aus. Es ist trotzdem unglaublich, dass dann alle auch wirklich mitspielen wollten. Diese Serie ist für mich ein großes Geschenk. Wer bitte schön bekommt denn diese Chance, so einen Zauberkasten voll der besten Kreativen, um seine Geschichte umzusetzen? Bei den Dreharbeiten hat uns dann alle zusammengeschweißt, dass nahezu jeder von uns die Gedenkstätte in Birkenau-Auschwitz besucht hat. Wir hatten, glaube ich, alle das Gefühl, davon müssen wir erzählen.

„Ku‘damm 56“ war ein großer Erfolg und zog bereits zwei Fortsetzungen nach sich. Die dritte wird gerade produziert, der Stoff wurde auch schon zum Musical.

Foto: [m] KNSK Werbeagentur GmbH, Foto / ZDF und [m] KNSK Werbeagentur Gm

Nach „Weissensee“ und den „Ku’damm“-Trilogien – lastet da eigentlich auch ein gewisser Erfolgsdruck auf Ihnen, dem Sie gerecht werden müssen?

Das ebbt mit der Erfahrung eher ab. Ich muss nichts mehr beweisen. Das ist jetzt Kür. Aber „Deutsches Haus“ war schon noch mal eine Herkules-Aufgabe. Da steht ja überall mein Name drauf. Schon bei der Buchvorlage. Dann war ich auch zum ersten Mal Showrunner, im amerikanischen Sinn, ich habe alles abgenommen, in allen kreativen Bereichen, bis zur Auswahl der Tapeten. Wenn das jetzt nichts wird, und das bei dem Thema – der Gedanke erzeugt schon Druck.