Künstlerin Kimsooja schnürt ein Bündel voller Überraschungen

Berlin. Es braucht schon eine Wegekarte zu den einzelnen Werken der südkoreanischen Künstlerin Kim Soo-ja im Humboldt Forum. Als Interventionen ist die Sonderausstellung „Kimsooja. (Un)Folding Bottari“ in den Galerien des Museums für Asiatische Kunst und des Ethnologischen Museums angekündigt. Anders gesagt: Die vierzehn Werke und Werkgruppen von Kimsooja, so ihr Künstlername, sind als moderne Kontrapunkte im traditionellen Museumsumfeld verstreut. Wenn man die Objekte entdeckt, bleibt man gerne davor stehen, um sie zu entschlüsseln.

Aus einer bunten Jukebox, die im Humboldt-Forum eine alte Bodhisattva-Skulptur flankiert, lässt Kimsooja im Werk „To Breathe, Mandala“ von 2010 Atemgeräusche und Gesänge verschiedener Religionen scheppern.

Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Viele Künstler haben in ihrem Schaffen eine Grundidee, aus der heraus sie immer wieder ihre Werke entwickeln. Bei Kimsooja, Jahrgang 1957, ist es Bottari, eine traditionelle Verpackungsart aus Korea. Dabei umhüllt ein Tuch einen Gegenstand und wird verknotet. Bei der Konzeptkünstlerin wird es zum Bündel voller Metaphern. Darin kann schützend etwas aufgenommen werden. Natürlich wird es entfaltet oder das Innere dargebracht. Die farbenfrohen Stoffbündel in der Schau sind ein Symbol des Verlassens und des Ankommens.

In der Sonderausstellung „Kimsooja. (Un) Folding Bottari“ zeigt die Künstlerin mit „Mind of the world“ von 1992 eine frühe Arbeit mit gebrauchten koreanischen Textilfragmenten.

Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Kimsooja ist für Überraschungen gut. Bottari gewinnt noch weitere Bedeutungen. Bei einer stummen Video-Performance in Gwangju war die Künstlerin vor drei Jahrzehnten selber zu Gange. Kimsooja sammelte auf dem Boden liegende Tücher ein und schnürte sie zu einem Bündel zusammen. Es war ihr Gedenken an die 1980 gewaltsam niedergeschlagene Demokratiebewegung der Studenten in Gwangju. In Berlin steht Kimsooja, die von der Aura einer nachdenklichen Künstlerin umgeben ist, vor der flimmernden Leinwand und erinnert sich an die Anfänge. Gleich nebenan hängt eine frühe Näharbeit von ihr. „Mind of the world“ von 1992 war von den Erinnerungen an ihre gestorbene Großmutter inspiriert, die ersten Textilstücke dafür stammten aus ihrem Nachlass.

Werke entstanden in Kooperation mit Porzellan-Manufaktur Meissen

Die Künstlerin wurde in der südkoreanischen Millionen-Metropole Daegu geboren und in Soul als Malerin ausgebildet. Schnell fasste sie im Ausland Fuß und entdeckte das Textile als Grundmaterial für ihre Objekte. Heute lebt sie zwischen New York und Soul und ist weltweit unterwegs. In der Berliner Sonderausstellung präsentiert das Kuratorinnen-Team stolz, wie sie Kimsooja mit der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen zusammen gebracht haben. Aus der Kooperation sind moderne Mondtöpfe (Moon Jars) hervorgegangen. Im 18. Jahrhundert waren es koreanische Vorratsgefäße, im Humboldt-Forum stehen fünf mysteriöse weiße Porzellaneier herum. Sie lassen einen etwas ratlos zurück.

„Deductive Object“ heißt eine Arbeit von 2016, in der Kimsooja einen Abguss von ihren Armen und Händen zeigt, die eine „Leere“ umfangen.

Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

In den Vitrinen nebenan befinden sich weiße Porzellanplatten, deren Oberflächen Kimsooja mit einer Nadel bearbeitet oder auch traktiert hat. Es sind Stimmungsbilder in Porzellan. Die Ausstellungsmacher vergleichen die Reliefplatten mit Malerei. Die Wirkung ist bemerkenswert und vielleicht vergleichbar mit japanischen Steingärten, durch die der Besucher nicht gehen darf, sondern sie nur mit dem Auge erkunden soll. Bei Kimsoojas Porzellanarbeiten streicht das Auge über die Oberflächen, während die Hände in den Hosentaschen bleiben.

Unüberhörbar sind Kimsoojas Objekte „To Breathe: Mandala“, die eine Bodhisattva-Skulptur im Raum zur sakralen Kunst Ostasien flankieren. Aus den bunten amerikanischen Jukeboxen scheppert eine Abfolge von sakralen Gesängen nebst Atemgeräuschen der Künstlerin hervor. Sie hat offenbar auch viel Witz.