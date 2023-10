Sauereien im Wiener „Tatort“

Berlin. Man muss ja heutzutage vorab warnen und triggern, damit Zuschauer nicht unvorbereitet einen Pflaumensturz erleiden. Also Vorsicht: Vegetariern und Veganern sei dringend vor der jüngsten „Tatort“-Folge abgeraten. Denn in „Bauernsterben“ geht es um Schweinereien. Und zwar buchstäblich.

Der Fall führt weit weg von Wien aufs Land, in einen Schweinemastbetrieb. Dort wurde der Chef des Betriebs im Saustall erschlagen. Und buchstäblich den Schweinen zum Fraß vorgeworfen. Und weil – Vorsicht, unappetitlich! – bereits ein paar Finger und Zehen angeknabbert sind, die armen Schweine ergo auch Beweismaterial verschluckt haben könnten, werden sie schon vor der Zeit geschlachtet – um ihnen den Magen auszuweiden.

Fremdenfeindliche Polizisten, militante Tierschützer und ein krimineller Agrarkonzern

„Schiach“, sagt der Österreicher, wenn er unschönlich oder hässlich meint. Und „Schiach“, das sagen die Wiener Ermittler ziemlich oft in diesem Fall. Bibi Fellner (Adele Neuhauser) bekundet gleich zu Beginn, dass sie ein Kind der Stadt ist. Und tritt erst mal in Fäkalien. Dann geht auch noch die automatische Stallreinigung an, just als sie den Tatort inspizieren.

Und die verwischt nicht nur die ohnehin knappen Spuren. Für eine Weile müssen die Kommissare danach ihre klatschnasse Kleidung gegen alte Klamotten des Bauern eintauschen. Die Ermittler im Second-Hand-Outfit: Das wirkt ziemlich erheiternd. Zumindest für die Zuschauer. Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) flucht dagegen ungehalten: „Wir seh’n Scheiße aus.“

Schiach geht es aber auch im übertragenen Sinn zu. Denn Drehbuchautor Lukas Sturm rührt hier gleich an mehrere Konflikte. Es geht um unverhohlene Ausländerfeindlichkeit, wenn die junge Dorfpolizistin sofort Hilfsarbeiter aus Rumänien verdächtigt und auch gleich wegsperren lässt. Eine militante Tierschutzorganisation dröhnt im Internet, man solle lieber Bauern statt Schweine killen, und hat auch am betroffenen Hof schon Protestaktionen verübt.

Und dann weitet sich der Regional-Krimi ins Internationale. Denn es geht auch um die Agrar-Politik der EU. Das plärrt einem nicht nur ständig als Nachrichten aus einem Transistorradio entgegen. Der Tote wollte seinen Betrieb offenbar an einen bulgarischen Agrarkonzern verkaufen, der es mit dem Tierwohl und mit EU-Richtlinien nicht so genau nimmt.

Motive und Schweinereien, wohin man nur schaut

Deshalb schaltet sich auch eine Beamtin der Europäischen Antibetrugsbehörde und eine Juristin der Europäischen Staatsanwaltschaft ein. Es könnte um Subventionsbetrug im großen Stil gehen. Motive und Schweinereien, wohin man nur schaut. Jeder scheint hier Dreck am Stecken, und nicht nur vom Dung.

Regisseurin Sabine Derflinger hat das konsequent als Anti-Heimatfilm inszeniert. Entsagt sich konsequent jeglichem Provinzidyll. Wirft quasi die Kamera vor die Säue. Und unterlegt das mit Zithermusik, die aber nicht heimelig, sondern verzerrt und dissonant erklingt. Die Kommissare wollen sich bei alledem ihre Laune nicht verderben lassen und auch auf ihr Schnitzel nicht verzichten. Den Zuschauern könnte es anders gehen. Die legen danach vielleicht mal einen Veggie-Tag ein. Schiach, diese Folge.

„Tatort: Bauernsterben“: ARD, 15. Oktober, 20.15 Uhr