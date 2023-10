Berlin. Frauen gehören an den Herd. Das ist so die landläufige Meinung im Jahr 1951. Dass eine junge Frau an einem Institut chemische Forschungen betreibt und gar nicht daran denkt, zu heiraten, ist in diesem Weltbild nicht vorgesehen. Und so stößt Elizabeth Zott (Brie Larson) überall auf Widerstand, Arroganz, offenen Sexismus und grässlich selbstgefällige Männer.

Forschungsergebnisse? Der Institutsleiter möchte sie lieber mal lächeln sehen und fordert sie gar auf, sich an der Miss-Wahl des Instituts zu beteiligen. Das ist die Ausgangslage in „Eine Frage der Chemie“. Ein Roman, der im vergangenen Jahr auf der ganzen Welt zum Bestseller wurde, dann in Windeseile verfilmt wurde und jetzt bei Apple TV startet. Weil er in Zeiten von #MeToo und der Überwindung überkommener Rollenbilder eine ideale Formel parat zu halten scheint: ein Rachefeldzug aus der Küche.

„Eine Frage der Chemie“: Eine Frau legt sich mit den Herren der Schöpfung an

Die junge, attraktive Laborassistentin muss sich hier - als einzige Frau im Labor, abgesehen von den Sekretärinnen - ständig abfällige Kommentare anhören. Eine Dauerdiskriminierung. Sie hat sogar noch mehr erlitten, nach ihrem Abschluss hat sie der eigene Doktorvater vergewaltigt. Seither flieht sie erst recht in die Welt der Formeln, in der alles seine Ordnung hat.

Unter all den misogynen Männern findet sich dann doch einer, der anders ist, der ideale Gegenentwurf: Der Wissenschaftler Calvin Evans (Lewis Pullman) behandelt sie mit gebührendem Respekt. Hier stimmt die Chemie, und so teilen sich die beiden bald nicht nur das Labor, sondern auch das Bett. Sie will nicht heiraten, keine Kinder, um sich ganz der Forschung widmen zu können? Für Evans kein Problem.

Schon in der zweiten Folge sieht alles nach trautem Happy End aus. So traut, dass das natürlich nicht so bleiben wird. Der Lover verunglückt tödlich, das Institut behält ihre Forschungsergebnisse und wird sie als ihre ausgeben. Und dann wird die Laborantin auch noch schwanger, wird ihr gekündigt. Nun muss Elizabeth Zott doch ein Kind groß ziehen. Und alleine.

Die Männer wollten sie an die Küche binden? Das haben sie nun davon!

Aber diese Frau lässt sich nicht unterkriegen. Sie rächt sich auf ihre Art. Indem sie sich tatsächlich an den Herd domestizieren lässt. Kochen kann sie, das ist auch nur ein chemischer Prozess. Aber das tut sie bald öffentlich, in einer TV-Kochshow. Wo sie Millionen von Frauen nicht nur Rezepte fürs Essen gibt, sondern ihnen auch den Kopf wäscht, sich nicht alles gefallen zu lassen. Und ihr Publikum feiert sie, als Idol. Die Männer wollten sie an die Küche binden? Bitte sehr, das haben sie davon!

Kochen als weibliche Selbstermächtigung: Damit hätte man auch einen Shitstorm auslösen können. Aber im Gegenteil. Schon das Buch hat einen Siegeszug um die Welt angetreten. Und für Oscar-Preisträgerin Brie Larson, die schon das überwiegend männliche Comic-Kino-Universum als „Captain Marvel“ aufmischt, spielt hier nicht nur die Hauptrolle als Jeanne d’Arc der Herdplatte, sie hat die Serie auch mitproduziert.

Eigentlich wollte sie ja Chemikerin sein. Doch man hat die junge Frau nicht gelassen.

Man muss keine Ahnung von Chemie haben, muss auch kein Hobbykoch sein und wird doch amüsiert folgen. Weil da eine weit unterschätzte Frau nach vielen Schicksalsschlägen zurückschlägt. Und sich mit ihren Geschlechtsgenossinnen solidarisiert. Auch mit einer afroamerikanischen Nachbarin, womit es dann auch noch um Rassismus geht.

Eine pfiffige Serie voller Überraschungen, in der mittendrin plötzlich auch ein Hund zum Erzähler wird. Und mit der man den Fuffziger Jahren zwar stilistisch lustvoll frönt, ihnen aber gleichzeitig den Garaus bereitet. Quasi mit Bunsenbrenner.

„Eine Frage der Chemie“: acht Folgen, ab 13. Oktober auf Apple TV