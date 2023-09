Ärzte Konzert in Berliner Columbiahalle startet mit Patzer

Am Mittwochabend traten Die Ärzte in der Columbiahalle auf. Bela B nahm den nicht reibungslosen Start mit Humor. Das war passiert.

Die Ärzte spielten am Mittwoch in Berlin.

Berlin. Es ist voll, es ist eng, es ist heiß von Beginn an in der Columbiahalle an diesem Abend. Insofern braucht es bei diesem Heimspiel der Berliner Band "Die Ärzte" nicht viel, die restlos ausverkaufte Halle in Fahrt zu bringen.

Gleich zu Anfang beginnt das Konzert mit einem vermeintlichen Patzer: Der Vorhang geht nicht hoch. Und so brandet um Punkt 20 Uhr Applaus auf, als die ersten rockigen Klänge von „Wer verliert, hat schon verloren“ nach draußen dringen, noch bevor sich der Bühnenvorhang lichtet.

Gleich beim zweiten Song „Lied vom Scheitern“ von Bela B, Farin Urlaub und Rodrigo González singt die Menge mit: „Du bist immer dann am besten, wenn´s Dir eigentlich egal ist.“

Die Ärzte in Berlin: Bela B erntet Buhrufe

So beginnt ein Abend in einer kleiner Location, der ein großer werden will. „Vielleicht für fünf Stunden“, sagt Bela B augenzwinkernd. "Wenn eine klitzekleine Band aus Berlin – namentlich Die Ärzte – versuchen, wie große Rockstars auftreten. Klappt meistens, nur nicht heute“, kommentiert Bela B den störrischen Vorhang.

Zwischendrin ist das Publikum, obwohl textsicher und vielfach in T-Shirts aus mehr als 40 Jahren Bandgeschichte gekleidet, etwas zu leise. „Potsdam war lauter“, ruft Bela B in die Menge und erntet Buhrufe.

Zeit für „Noise“ aus dem 2021 Album „Dunkel“. „Die Sonne scheint, dabei sehne ich mich nach Wolken“, singen die Musiker. An diesem Tag, dem ersten regnerischen nach einer vielleicht letzten Hochsommerwoche kein Problem.

Ärzte sinieren beim Konzert in Berlin über Gauland und die AfD



Es folgt „Quark“: „Seitdem ich Dich kenne, hab ich ein Problem/Du gehst mir auf die Nerven, Baby, und zwar extrem", singen Die Ärzte 30 Jahre nach ihrer Wiedervereinigung und sind nach wie vor in Topform.

Gewohnt politisch blödeln die Bandmitglieder miteinander, spielen erst „Abschied“, bevor sie über Alexander Gauland sinieren und die Hoffnungen der AfD auf eine Regierungsbeteiligung. „Das wird nicht passieren“, sagt Bela B und spricht sich ob der überwiegend älteren Wähler der Partei für eine Absenkung des Wahlalters auf 16 aus. Mit „Doof“ folgt eine klare Ansage, was die Band von der Partei hält.

Ärzte in Berlin: Ist das noch Punkrock?

Ein Herzballon fliegt über die Menge vor der Bühne, es ist nach 22 Uhr, als die Menge wild zu „Deine Schuld“ tanzt. „Es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wär‘ nur Deine Schuld, wenn sie so bleibt“, und die Menge kocht.

Die „zunehmend morsche Band“ (Jahrgang 1962 bis 1968) vermag also noch den Geschmack ihres Publikums zu treffen. Die Berlinerinnen und Berliner feiern „ihre“ Ärzte. Die Frage „Ist das noch Punkrock“ kann also getrost mit „ja“ beantwortet werden.

Fans, die noch auf den Zug der „Herbst des Lebens“-Tour aufspringen wollen, werden es auf den offiziellen Kanälen schwer haben. Ein zweites Konzert in der Columbiahalle am Donnerstag ist wie alle weiteren Auftritte der Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz ebenfalls ausverkauft. Fest geplant sind allerdings – wie schon 2022 – Auftritte auf dem Tempelhofer Feld, am 23. und 24. August 2024.