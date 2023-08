Peter Fox in der Berliner Waldbühne 2023: Setlist, Vorband – alle Infos

Peter Fox tritt heute erneut in der Berliner Waldbühne auf

Berlin. Kaum ist die halbe Hundert gerissen, geht es steil bergab. Diesen Eindruck bekommt man zumindest bei Peter Fox. In seinem Song „Ein Auge blau“, Opener und Single aus seinem im Mai gedroppten neuen Album „Love Songs“, beschreibt der 51-Jährige die Folgen nämlich höchst drastisch. Darin heißt es: „Mein Spiegelbild Schrott“, „Bin ein rostiger Optimus Prime“ und on top trägt er nachts auch noch eine Beißschiene. Aber immerhin resümiert er: „Bin nicht kaputt, nur ein bisschen defekt”.

Party geht also noch. Was der Dancehall-Musiker und Seeed-Frontmann aus Steglitz-Zehlendorf in seiner Heimatstadt Berlin jetzt auch unter Beweis stellt. Denn am Dienstag und am Mittwoch meldet er sich bei seinen Fans live in der Waldbühne zurück. Weil seine Knie nicht mehr so mitmachen, lässt er bei den ausverkauften Konzerten neben professionellen Tänzern auch Fans auf der Bühne tanzen. Dafür konnte man sich vorab auf seiner Website bewerben.

Der Musiker ist aber auch selbst in ziemlich fitter Verfassung, so dass er ebenfalls Choreographien zu seinen Songs präsentiert. Ganz so, wie man es von ihm kennt, seit er 1998 mit Seeed auf der Bildfläche erschien. Das elfköpfige Musiker-Kollektiv eroberte Anfang der Nuller-Jahre mit einem Mix aus Dancehall, HipHop und schwingendem Reggae und Hits wie „Dickes B“ und „Ding“ die deutsche Charts.

Peter Fox live in der Berliner Waldbühne – die wichtigsten Infos

Termine Dienstag, 22. August

Mittwoch, 23. August Einlass 17 Uhr Beginn 19 Uhr Ende 22 Uhr Support/Vorband Paula Hartmann

M.I.K Family Entertainment Collective Verboten Tasche/Rucksack über DIN A4 Erlaubt Alkoholfreies Getränk bis 0,5 Liter

(Tetra Pak/PET)

Sitzkissen/Decke Tickets ausverkauft

Tickets bei kleinanzeigen.de

ab etwa 65 Euro erhältlich

Doch auf einmal wandelte Pierre Baigorry, wie Peter Fox bürgerlich heißt, 2008 auf Solopfaden. Eher ungewollt und zufällig. Er wollte lediglich ein paar Sound-Ideen, die mit Seeed nicht funktionierten, mit einem anderen Sänger umsetzen. Im Hinterkopf hatte er dabei den US-HipHopper und R&B-Sänger CeeLo Green. Dann ging dessen neuestes Musikprojekt, die Band Gnarls Barkley, allerdings durch die Decke. Fox musste den Namen von seiner Liste streichen. Weil er die Arbeit an den Tracks nicht weiter aufschieben wollte, sang er die Songs kurzerhand selber im Studio ein.

„Stadtaffe“ ist die erfolgreichste deutschsprachige Rap-Platte

Der Sänger Peter Fox.

Foto: Soeren Stache/dpa

Herausgekommen ist mit „Stadtaffe“ die bislang erfolgreichste deutschsprachige Rap-Platte. Aufgenommen mit The Krauts und dem Filmorchester Babelsberg, grenzt sich der Sound, eine genreübergreifende Fusion von Dancehall, Klassik, HipHop und Pop, von Seeed-Alben ab. Darauf finden sich die Berlin-Hymne „Schwarz zu Blau“ und der Megahit „Haus am See“.

Der Longplayer verkaufte sich in Deutschland über 1,5 Millionen Mal und erreichte fünfzehnfach Goldstatus. Das Album wurde mit zahlreichen Preisen und Anerkennungen ausgezeichnet und hat den Weg für eine neue Generation von Künstlern geebnet, die Genrebarrieren durchbrechen und innovative Musikstile schaffen. Damit überflügelte Peter Fox den Erfolg von Seeed. Nur ein Jahr später kündigte er an, seine Solokarriere wieder zu beenden. Ihm war der Rummel um seine Person zu groß geworden. Damit war der Weg für ein weiteres Seeed-Album frei.

Als sich Peter Fox im letzten Herbst mit seiner Single „Zukunft Pink“ (featuring Inéz) zurückmeldete, verdichteten sich schon die Hinweise auf ein zweites Solo-Album nach 15 Jahren. Eine echte Sensation. Doch erst mal wurde dem Musiker vom Aktivisten Malcolm Ohanwe „kulturelle Aneignung“ in seinem Comeback-Song vorgeworfen wurde, weil Fox sich für „Zukunft Pink“ beim südafrikanischen Musikstil Amapiano bedient und das nicht ausreichend gekennzeichnet hätte. Was der Sänger auf Instagram und auf der Pressekonferenz zu „Love Songs“ als unfair zurückwies und auf den begleitenden Pressetext verwies, der sehr wohl seine musikalische Inspiration deutlich benannt hätte. Den Erfolg der Single hat die Debatte nicht geschmälert. Die positiven Vibes des Songs sind gerade in Zeiten des Ukraine-Krieges und der Klimakrise einfach unwiderstehlich. Kurz darauf setzte Peter Fox zudem mit einem Amapiano-Mix mit schwarzen Musikern ein Zeichen.

Peter Fox: "Zukunft Pink" (feat. Inéz)

Es stehen zwei tanzbare Abende auch mit Seeed-Krachern bevor

Seeed bei ihrem Konzert in der Wuhlheide in Berlin am 9. August 2022.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Dass sich der Nummer-Eins-Hit auf der Konzert-Setlist in der Waldbühne findet, versteht sich von selbst. Es werden in jedem Fall äußerst tanzbare Abende mit Songs aus beiden Solo-Alben und einige Seeed-Krachern. Ein Gig, der Lust machen soll auf mehr. Schließlich hat sich Peter mit seinen Songs für „Ü40-Kids in meinem Alter“ nicht weniger vorgenommen, das auch das postpandemisch immer noch gebeutelte Nachtleben wieder beleben.

Wenn es nach ihm geht, sollen die Leute nach den Corona-Jahren endlich wieder rausgehen und feiern. Und zwar nicht nur die jüngeren, auch seine Altersgenossen, die es sich mittlerweile gern auf dem Sofa bequem machen und nur noch selten nach 20 Uhr unterwegs sind. In seinem Song „Vergessen wie“ singt er: „Es ist nicht okay, sich schon vor eins hinzulegen.“ Club- und Veranstaltungsbranche dürften ihm da sicherlich zustimmen.

Peter Fox: "Vergessen wie"

Doch auch, wenn Peter Fox eine Lanze für lange Abende und Nächte in den Tanztempeln und Konzert-Locations bricht und sich das Feiern in den neuen Songs nicht nehmen lässt, er selbst hält sich längst für zu alt, um noch ein Popstar zu sein. „Love Songs“ wird wahrscheinlich sein letztes Solo-Album sein. Fraglich ist auch, ob es ihn nach der Tour noch mal auf die Konzertbühne ziehen wird. Er sagt: „Ich seh‘ mich nicht mit 70 noch „Schüttel deinen Speck“ singen.“ Noch performt er den Song aber und eines ist gewiss: Die ganze Waldbühne wird dabei tanzen, als gäbe es keinen Morgen.

Peter Fox: Setlist – Diese Songs spielt der Seeed-Sänger auf seiner aktuellen Tour

Die Berliner Band Seeed.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Welche Songs Peter Fox bei seinem Open-Air-Konzert in der Waldbühne spielen wird, ist naturgemäß unklar. Eine gute Orientierung bieten allerdings die Setlists seiner jüngsten Konzerte. Diese Songs spielte Peter Fox bei seinem Auftritt in Eschwege am 13. August.

Alles neu (nur erste Strophe + Chorus)

Ein Auge blau

Weisse Fahnen

Vergessen wie

Kopf verloren

Lok auf 2 Beinen

Schwarz zu blau

Augenbling (Seeed-Cover)

Kein Regen in Dubai

Hale-Bopp (Seeed-Cover)

Ticket (Seeed-Cover)

Gegengift

Lass sie gehn (Seeed-Cover)

Stadtaffe (veränderter Beat)

Tuff Cookie

Schüttel deinen Speck

Zukunft Pink

Zugabe: