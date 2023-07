Depeche Mode überraschen im Olympiastadion mit Songliste

Am Freitagabend spielten Depeche Mode das erste von zwei Konzerten in Berlin. Überraschend war die Songauswahl. So war der Auftritt.

Die Bühne des Olympiastadions ist pechschwarz, die Aufregung zum Greifen nah. Plötzlich erleuchtet ein riesiges „M“ die Location und dann ist es so weit: Leicht prätentiös betritt das Depeche Mode-Duo aus Martin Gore und Dave Gahan die Bühne und eine Welle des Applauses brandet im Takt zu dem Outro von „Speak to Me“ durch das Olympiastadion.

Dass die beiden wegen des unerwarteten Todes von Andy Fletcher im Mai 2022 nur noch zu zweit sind, ist im ersten Moment am Freitagabend zwar ein ungewohnter Anblick. Aber als ohne ein Wort der Begrüßung wabernde Sounds ertönen und Gahan empyreisch singt „Don't stare at my soul I swear it is fine (don't mess with my mind)“, steht fest: Auch zu zweit ist es für die beiden nicht im geringsten eine Herausforderung, 70.000 Menschen mit ihrer „richtig geilen Musik“, wie ein Fan es bezeichnet, zu begeistern.

Depeche Mode vor 70.000 im ausverkauften Olympiastadion

Das ist wohl auch der Grund wieso die englische Synthie-Rock-Band dafür keine Show, keine Tänzer und kein Bühnenbild braucht. Die harten Metalic-drums und die melancholischen Melodien in Songs wie „Sister of Night“ und „In your room“ reichen völlig aus, um für rhythmisches Kopfnicken und in die Luft gestreckte cornas, das typische Rock- und Heavy Metall-Zeichen zu sorgen.

Doch während der ersten Hälfte des Konzertes geht es verhältnismäßig noch ziemlich ruhig zu, was vermutlich den überwiegenden Songs des neuen Albums wie „Wagging Tongue“ und „My cosmos is mine“ zu schulden ist. Denn die stehen ganz unter dem Motto und Titel des Albums „Memento Mori“, also „Sei dir deiner Sterblichkeit bewusst“. Von Hoffnung und Fantasie ist hier keine Spur mehr. Stattdessen dominiert eine bei Depeche Mode vorher in dem Ausmaß nie da gewesene Schwere, Melancholie und Düsternis. Die Berliner Fans scheinen an dieser Düsternis jedoch ihren Gefallen zu finden, das geht zumindest aus dem drohenden Applaus hervor.

Aber das war natürlich noch nicht alles, was Depeche Mode als eine der erfolgreichsten Bands der Welt zu bieten hat. Bei all-time-favourites aus den Achtzigern und Neunzigern wie „Everything Counts“ und „Walking in my shoes“ grölen die 70.000 Fans textsicher die Lyrics mit und bejubeln Gahan, der sich mal theatralisch durch die gegelten Haare greift und dann wieder mit ausgebreiteten Armen im Kreis über die Bühne wirbelt. Die Fand toben und jetzt strahlt auch das Depeche Mode-Duo über das ganze Gesicht.

Düsterer Start: Nach dem Tod sind die Synthie-Rocker nur noch zu zweit

Dass das Duo danach dann noch von der bisherigen Tour-Setlist abweichend die harmonischen, eher weicheren Lieder „A Question of Lust“ und „Soul of me“ für ihre Berliner Fans spielen, überrascht doch sehr, schließlich kommt es bei einer Tournee dieser Liga nicht sehr oft vor, dass es Variation in der Songauswahl gibt. Aber vielleicht möchte das Duo den Berliner Fans damit ja ihre ganz besondere Zuneigung beweisen, schließlich wurde „Question of Lust“ in den Berliner Hansa Studios abgemischt.

Die Fans scheinen von diesem Liebesbeweis jedenfalls begeistert und schreien so laut, dass Gore sich mehrmals bedankt und sie als „absolut wundervoll“ betitelt.

Absolut wundervoll ist dann auch der kurz darauffolgende Song, auf den alle gewartete haben: „Enjoy the silence“. Der Refrain „All I ever wanted / All I ever needed / Is here in my arms / Words are very unnecessary /They can only do harm“ halt durch das Olympiastdaion und sorgt wahrhaftig für Gänsehaut. Singende, tanzende, über das Gesicht strahlende Menschen, so weit das Auge gucken kann. Ein Eindruck, mit dem das Konzert nicht hätte besser ausklingen können.