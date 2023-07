Berlin: Rave the Planet, Depeche Mode und Staatsoper für alle - Tipps fürs Wochenende

Von Rave the Planet über Staatsoper für alle bis hin zu Depeche Mode - diese Veranstaltungen finden am Wochenende in Berlin statt.

Berlin.

Was ist an diesem Wochenende in Berlin los? Am Samstag startet Staatsoper für alle

Wetter: Am Wochenende wird es warm in Berlin. Temperaturen zwischen 29 und 31 Grad angesagt

Depeche Mode haben ihre ersten Live-Shows seit fünf Jahren angekündigt

Ungewiss ob "Rave the Planet" - der Nachfolger der Loveparade - stattfinden kann

Ein Ereignisreiches Wochenende steht in Berlin bevor. Von klassischer Musik über Elektronik bis hin zur Techno-Parade. Das sind die besten Tipps für Kultur- und Musikbegeisterte.

Rave the Planet

Am Samstag soll eigentlich der Tiergarten zum größten Open-Air-Club der Welt werden: beim Techno-Umzug „Rave the Planet“. Doch den Veranstaltern fehlt ein Sanitätsdienst. Unter Hochdruck suchen sie nach einer Alternative.

"Music is the Answer" lautet das Motto, unter dem am Samstag Rave the Planet, der Nachfolger der Loveparade, in Berlin stattfindet. Bei der Techno-Parade ziehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Liebe, Frieden, Freundschaft, Solidarität, Diversität, Respekt, Musik, Nachhaltigkeit und Gemeinnützigkeit durch die Straßen. Zu den Forderungen der Veranstalter zählen unter anderen die Anerkennung der elektronischen Musikkultur als zu schützendes Kulturgut, die Abschaffung von Tanzverboten und der Schutz von Kulturstätten wie Clubs.

Im vergangenen Jahr zogen rund 200.000 Menschen beim Loveparade-Nachfolger „Rave The Planet“ durch die Straßen Berlins.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

In diesem Jahr findet der Zug ausschließlich auf der Straße des 17. Juni statt. Er startet am Brandenburger Tor, führt einmal um den Großen Stern und endet wieder am Brandenburger Tor, wo eine Abschlusskundgebung stattfinden wird.

Veranstaltung Rave the Planet Termin 8. Juli 2023 (ab 14 Uhr) Ort Start: Brandenburger Tor Eintritt kostenfrei

Staatsoper für alle

Die Konzertreihe "Staatsoper für alle" soll klassische Musik für alle Berlinerinnen und Berliner zugänglich machen. Auf dem Programm der Live-Konzerte am Samstag und Sonntag stehen unter anderem Richard Wagners Ouvertüre zu Rienzi sowie Anton Bruckners Sinfonie Nr. 7 E-Dur. Die Straße Unter den Linden wird auf der Höhe des Bebelplatzes komplett gesperrt.

Daniel Barenboim trat am 19. Juni 2022 bei „Staatsoper für alle“ auf dem Bebelplatz auf.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services







Auf den Websites der Staatsoper und Staatskapelle Berlin werden die Konzerte live übertragen.

Veranstaltung Staatsoper für alle Termin 8. und 9. Juli 2023 (ab 19 Uhr) Ort Bebelplatz Eintritt kostenfrei

Depeche Mode

Nach fünf Jahren hat die Band Depeche Mode ihre ersten Live-Shows angekündigt. Im Rahmen ihrer „Memento Mori“ Welttour, die von dem gleichnamigen neuen Album begleitet wird, kommen sie nun ins Berliner Olympiastadion.

Depech Mode bei einem Auftritt. (Archivbild)

Foto: picture alliance / Gonzales Photo/Lasse Lagoni |

Die Gruppe ist mit weltweit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern eine der erfolgreichsten Bands der Welt. 1981 gelang Depeche Mode mit dem Album "Speak and Spell" der Durchbruch. Weltweit schaffte es die Synthie-Pop-Band dann mit Songs wie "Just Can't Get Enough" und "Personal Jesus" zum großen Erfolg.

Veranstaltung Konzert: Depeche Mode Termin 7. und 9. Juli 2023 (19 Uhr) Ort Olympiastadion Eintritt ab 78 Euro

Simply Red

Weiteres Konzert-Highlight: In der Zitadelle in Spandau treten "Simply Red" auf. Die britische Band spielt open-air ein buntes Best-of, das unter anderem Hits wie „Money Too Tight to Mention“, „Holding Back the Years“ und „Stars“ beinhaltet. Markenzeichen von Simply Red ist aber die samtige, gefühlvolle und unverwechselbare Soulstimme von Mick Hucknall.

Mick Hucknall bei seiner „Blue Eye Soul Tour“ 2022 im italienischen Padua.

Foto: Simone Piccirilli / ipa-agency.n / picture alliance / Live Media

Bei ihrem letztem Konzert im November 2022 ließ die Band ihre Fans in Nostalgie baden.

Veranstaltung Konzert: Simply Red Termin 8. Juli 2023 Ort Zitadelle Eintritt ab 87,50 Euro

Tag der offenen Tür bei der Berliner Feuerwehr

Beim Erlebnistag der Berliner Feuerwehr können Besucherinnen und Besucher unter anderem selbst echte Brände mit Feuerlöschern bekämpfen oder Wiederbelebung von verunglückten Menschen trainieren. Weiter werden zahlreiche Autos und Leiterwagen der Feuerwehr vorgestellt.

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr aus den 1970er Jahren wird beim Tag der offenen Tür bei der Berliner Feuerwehr den Besuchern gezeigt. (Archivbild)

Foto: Paul Zinken / dpa

Veranstaltung Tag der offenen Tür bei der Berliner Feuerwehr Termin 9. Juli 2023 (10 bis 18 Uhr) Ort Ehemaliger Flughafen Tegel Eintritt kostenfrei