Buch „Transatlantik“: Zwei Rath-Krimis in einem

Seit 2008 schreibt er an seinen Rath-Büchern und wurde damit zum Bestsellerautor: Volker Kutscher.

Volker Kutschers Romane bilden die Vorlage zu „Babylon Berlin“. Band Neun spielt nicht nur in Berlin, sondern auch in New York.