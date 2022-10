Ort des reEDOcate Me!-Parkours: Die Floating University am Tempelhofer Feld.

Veranstaltung reEDOcate me!: Ausflug in einen postfossilen Themenpark

Berlin. An der „Floating University“ auf dem Tempelhofer Feld finden an zwei Wochenenden im Oktober „reEDOcate me!“-Touren durch einen „postfossilen Themenpark“ statt. „Ein gedankliches Aufbrechen“, nennt es Aljoscha Begrich, einer der Veranstalter. „Man muss den Menschen nicht mehr erklären, dass es einen Klimawandel gibt. Es geht um die Erweiterung der Vorstellungskraft, nicht um Wissensvermittlung“, so Begrich.

Dabei dient die Edo-Periode in Japan von 1603 bis 1868 als Inspiration – ein historisches Beispiel, eines Staats der über 250 Jahre ohne Ressourcen von außen gelebt hat und der in Hinblick auf Bevölkerungswachstum, Lebensstandard und Kunst durchaus positiv zu bewerten sei, so der Künstler. Aber er betont auch: „Wir sind keine Historiker und wollen auch nicht die Edo-Zeit verherrlichen. Es geht um Inspiration.“

Fünf Stunden Parkour: Eine Mischung aus Entertainment und ernsten Themen

Zu Beginn geben die Besucher ihre Handys für die Zeit der Tour ab. In Zwölfergruppen durchlaufen sie ein fünfstündiges Programm. Es wird ein Mix aus künstlerischen Performances und darstellender Kunst, aber auch Mitmach-Aktivitäten. Die Teilnehmenden können Getas, japanische Holzschuhe, aus dem Holz gefällter Stadt-Bäume Berlins schnitzen, und das Essen wird gemeinsam zubereitet. Außerdem wird eine Meditation angeboten, die sich mit dem eigenen Ende auseinandersetzt und relativ intensiv sein soll, so Begrich. Das wird aufgebrochen durch choreographische Bewegungseinheiten und lustige Elemente wie einer Quiz-Show.

Es ist eine Mischung aus Entertainment und ernsten Themen. „Ein sehr strenger Stundenplan, aus dem man aber jederzeit ausbrechen kann, wenn es zu viel wird. Wie damals in der Schule aus dem Matheunterricht“, sagt Begrich augenzwinkernd. Wer eine Pause braucht, kann an der Bar, in der Sauna oder im Onsen, einem japanischen Heißwasserbad, entspannen und neue Kräfte sammeln. Die Besucher sollen neben wetterfester Kleidung – die Veranstaltung findet im Freien statt – Badesachen und ein Handtuch mitbringen.

Die „reEDOcate me!“-Touren finden am 14., 15., 16. Oktober, sowie am 21., 22., 23. Oktober jeweils zu drei Startzeiten an der Floating University, Lilienthalstraße 32, Berlin- Kreuzberg (Tempelhofer Feld, Regenauffangbecken) statt. Tickets kosten 22 Euro, 11 Euro ermäßigt. Wer die fünf Stunden vollendet, bekommt sein Geld zurück oder kann es spenden. Die Tickets sind begrenzt und unter pretix.eu zu buchen. Weitere Informationen unter reedocate-me.com.