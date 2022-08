Lange Nacht der Museen in Berlin 2022 - Programm & Tickets

Nach zweijähriger Pause findet im August 2022 zum 40. Mal die Lange Nacht der Museen in Berlin statt. Nachtschwärmer bekommen am Sonnabend, den 27. August wieder die Gelegenheit, die Berliner Museumslandschaft bis in die frühen Morgenstunden zu erkunden - alle Infos zur 40. Lange Nacht der Museen in Berlin finden Sie hier:

Was ist die Lange Nacht der Museen?

Die Lange Nacht der Museen ist traditionell der Abschluss des Sommerprogramms in den zahlreichen Ausstellungshäusern der Stadt. Mit dabei sind weltberühmte Einrichtungen wie das Alte Museum und das Museum für Naturkunde, aber auch viele Regional- und Spezialmuseen wie das 2017 eröffnete Samurai Art Museum. Shuttlebusse bringen die Besucher auf sieben Routen zu den verschiedenen Zielen. Für ganz Eilige gibt es Express-Führungen zu ausgewählten Highlights.

Programm: Was erwartet die Besucher 2022?

Mit mehr als 70 beteiligten Ausstellungshäusern, von den klassischen Kulturtempeln auf der Museumsinsel bis zum Spionagemuseum, von den Berliner Unterwelten bis zur Archenhold-Sternwarte hat das nächtliche Event im Jahr 2022 jedem etwas zu bieten: Weltberühmte Sammlungen, Berliner Originale, fremde Kulturen und einzigartige Orte gilt es zu entdecken.

Viele Museen bieten ein besonderes Angebot für Kinder und Familien an. Das Machmit-Museum für Kinder an der Senfelderstraße und die Berlinische Galerie beginnen schon nachmittags mit ihrem Familienprogramm. Es gibt in diesem Jahr vier Lange-Nacht-Zentren: am Lustgarten auf der Museumsinsel, im Museumsquartier Charlottenburg, vor dem Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart und am Checkpoint Charlie. Die Zentren werden durch zwei Shuttle-Buslinien verbunden, die im 10-Minuten-Takt fahren.

Besucher betrachten am 19.08.2017 im Kunstgewerbemuseum in Berlin während der Langen Nacht der Museen einen Teil des Welfenschatz. Foto: Gregor Fischer/dpa [ Rechtehinweis: (c) dpa ]

Foto: dpa Picture-Alliance / Gregor Fischer / picture alliance / Gregor Fische

Die Lange Nacht der Museen wird um 18 Uhr vor dem Alten Museum auf der Museumsinsel von der Bürgermeisterin des Landes Berlin Bettina Jarasch eröffnet. Die Eröffnung wird von einer tänzerischen Performance gerahmt.

Hier finden Sie das komplette Programm der 40. Langen Nacht der Museen

Wann sind die Museen geöffnet?

Die Veranstaltung findet in der Nacht von Sonnabend, den 27. August 2022, auf den Sonntag, 28. August statt. Die Museen sind bis auf wenige Ausnahmen von 18 bis 2 Uhr geöffnet. Einige Museen beginnen etwas früher mit einem Kinderprogramm. Das Energie-Museum in Steglitz, das im Aufbau begriffene Käthe-Kollwitz-Museum in Charlottenburg und das Planetarium am Insulaner in Schöneberg schließen bereits um 24 Uhr.

Wie komme ich an Tickets?

Der Kartenvorverkauf für die Lange Nacht der Museen beginnt am 1. August. Online sind die Karten über das Portal des Veranstalters www.lange-nacht-der-museen.de und vor Ort an allen Touristeninformationen (Berlin Tourist Infos) erhältlich. Am Tag der Veranstaltung können Karten zusätzlich auch bei den beteiligten Museen und an den vier Zentren am Lustgarten auf der Museumsinsel, im Museumsquartier Charlottenburg, vor dem Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart und am Checkpoint Charlie erworben werden.

Was kosten die Karten?

Bis zum 14. August gibt es Spartickets für 12 Euro (ermäßigt 10 Euro). Danach kostet das Ticket regulär 18 Euro (ermäßigt 12 Euro). Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.

Ist die Lange Nacht barrierefrei?

Weitgehend ja. Die überwiegende Zahl der teilnehmenden Museen ist rollstuhlgerecht. Die Eignung der teilnehmenden Museen für Besucher mit unterschiedlichen Behinderungen ist bei den einzelnen Museen beschrieben. Das Veranstaltungsprogramm lässt sich nach inklusiven Angeboten filtern. Die Shuttle-Busse sind barrierefrei.

Gibt es ein Hygienekonzept?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Bestimmungen in Berlin.

Einige Museen beschränken aus Sicherheitsgründen zusätzlich die Anzahl der Besucher und halten an der Maskenpflicht fest. Die Veranstalter empfehlen, in allen Innenräumen und vor den Eingängen der Museen eine Maske zu tragen. In den Shuttle-Bussen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht.

40. Lange Nacht der Museen 2022, Sonnabend (27. August) ab 18 Uhr an verschiedenen Veranstaltungsorten in Berlin. Tickets: 18 Euro (ermäßigt 12 Euro). Weitere Infos und Programm: www.lange-nacht-der-museen.de.