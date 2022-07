Billie Eilish in Berlin: Am Ende explodiert die Mercedes-Benz Arena

Berlin. Es ist 21.02 Uhr, als endlich das Licht im Saal ausgeht. Aus den Boxen tönt „Gimme, Gimme“ von ABBA. Der Saal singt. ABBA? Es ist ein kurzes Warmsingen, dann springt sie auf die Bühne: Billie Eilish, Superstar. Kreischen, singen, tanzen. Die ausverkaufte Mercedes-Benz Arena in Berlin ist außer sich.

Die US-amerikanische Popsängerin Billie Eilish eröffnet den Donnerstagabend mit „Bury a Friend“. Ein ohrenbetäubender, treibender Bass, eine riesige Bühne mit praktisch nichts darauf als drei Personen: Billie selbst, ihr Schlagzeuger und ihr Bruder Finneas, der immer an ihrer Seite ist. Ansonsten ein Videoscreen und eine koboldhaft tanzende Person im Laserlicht. Der erste von vielen Schauern an diesem Abend läuft über die Arme. Es ist kaum zu glauben, mit wie wenig Billie Eilish ihre Wirkung entfaltet.

Billie Eilish ist ein Phänomen

Billie Eilish auf der Bühne der Mercedes-Benz Arena in Berlin.

Foto: Matty Vogel

Überhaupt: Was diese gerade 20-jährige Frau aus Los Angeles bereits erreicht hat, kann nicht anders als mit Staunen und Bewunderung beantwortet werden. Billie Eilish ist ein Phänomen. Schon vor sieben Jahren, und damit also mit gerade 13 Jahren, begann sie, mit ihrem Bruder Songs zu schreiben und Musik zu produzieren.

Die Bande zwischen den beiden sind bis heute eng. Das Gespräch mit dem US-amerikanischen Star-Unterhalter David Letterman für seine Netflix-Reihe „My Next Guest Needs No Introduction“ gibt davon einen beeindruckenden Einblick. Bis heute bastelt Finneas mit der gleichen unglaublichen Akribie wie seine Schwester die Songs zusammen.

Für „Happier Than Ever“ zum Beispiel singt Billie Eilish 87 speziellen Audiodateien ein, die auf eine Tonspur gelegt und zu dem Song montiert wurden, wie sie Letterman erzählt. Live wirkt das alles unfassbar leicht und kraftvoll, mit mädchenhaftem Lächeln dargeboten, so als sei das alles gar nichts. Nichts könnte falscher sein.

Billie Eilish gewinnt Oscar und Golden Globe Award

Die Berliner Fans der US-Sängerin Billie Eilish zeigten sich begeistert.

Foto: Matty Vogel

Allein fünf Grammys hat Billie Eilish 2020 gewonnen. Für manchen Musiker wäre damit die Karriere vollendet. Billie Eilish aber steigerte sich noch und gewann für den James-Bond-Titelsong „No Time To Die“ in diesem Jahr den Oscar und den Golden Globe Award. Und wie schon das erste Album 2019 „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“, landete auch der folgende Longplayer „Happier Than Ever“ im vergangenen Jahr in vielen Ländern an der Spitze der Charts.

Kaum zu glauben, dass Eilish bei Letterman sagte, sie leide an einer Art Hochstapler-Syndrom: Sie liefe herum mit dem Gefühl, nur so zu tun als sei sie ein Star. Es ist ganz eindeutig - diesen Eindruck hat am Donnerstagabend niemand. Im zweiten Teil des Abends taucht sie plötzlich am anderen Ende des Saals auf, steigt in eine Kanzel, die sie an einem langen Trägerarm nach oben fährt. Lässig lehnt Eilish am Geländer, blickt genussvoll in die Gesichter der Fans in den Oberrängen, lässt sich minutenlang an ihnen vorbeifahren. Kein Star?

Mit ihrem großen Hit „Bad Guy“ wartet Billie Eilish bis 22.30 Uhr. Dann explodiert die Halle noch einmal. Es knallt, Konfettischnipsel flattern von der Decke. Ein großartiger Abend.