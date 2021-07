Konzert: Billie Eilish in Berlin 2022 - Was Fans wissen müssen

Billie Eilish spielt am 30. Juni 2022 ein Konzert in Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Konzert: Billie Eilish spielt am 30. Juni 2022 in Berlin

Mercedes-Benz Arena Billie Eilish live in Berlin 2022 - Was Fans wissen müssen

Superstar Billie Eilish ist zurück: Im Rahmen ihrer "Happier Than Ever, The World Tour 2022" wird die Kalifornierin am 30. Juni 2022 für einen Auftritt nach Berlin kommen. Im Gepäck hat die Sängerin eine Auswahl ihrer größten Hits wie "Lovely", "Bad Guy" und "Copycat" sowie Songs aus ihrem aktuellen Album "Happier Than Ever".

Das neue Album ist während der Pandemie entstanden und erscheint am 30. Juli 2021. Mit den aktuellen Single-Auskopplungen "My Future", "Therefore I Am", "Your Power", "Lost Cause" und "NDA" gab Eilish ihren Fans bereits einen Vorgeschmack auf das brandaktuelle Album. Wer den US-Star live auf der Bühne erleben will, sollte den Auftritt am 30. Juni nicht verpassen. Der Berlin-Termin ist einer von nur drei geplanten Shows von Billie Eilish 2022 in Deutschland.

Wo wird Billie Eilish auftreten?

Das Berlin-Konzert von Billie Eilish wird in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) stattfinden.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja und nein, auf der Internetseite der Veranstalter sind derzeit keine regulären Karten mehr im Vorverkauf erhältlich. Wer sich auf der Internetseite für den Event-Alarm registriert, erhält eine Benachrichtigung per Email, falls durch die Aufhebung von Sperrungen oder die Rückgabe von Kontingenten doch noch Tickets frei werden. Premium-Tickets gibt es noch für das Konzert zu einem Preis ab 179 Euro (zzgl. Gebühren).

Billie Eilish in Berlin: So kommt man an Tickets

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag (30. Juni 2022) gegen 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt um 20.00 Uhr.

Wo wird Billie Eilish 2022 in Deutschland spielen?

Neben dem Konzert in Berlin am 30. Juni hat die Sängerin noch Auftritte in Frankfurt (19. Juni) und Köln (21. Juni) in ihrem Tourkalender.

Welche Songs wird Billie Eilish in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Billie Eilish bei ihrem Auftritt im März 2020 im US-amerikanischen Raleigh:

bury a friend you should see me in a crown my strange addiction ocean eyes COPYCAT bitches broken hearts 8 wish you were gay xanny Lighthouse The Hill The Approaching Night lovely listen before i go i love you ilomilo bellyache idontwannabeyouanymore No Time to Die when the party's over all the good girls go to hell everything i wanted Bad Guy

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Arena

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Billie Eilish live in der Mercedes-Benz Arena, Donnerstag, 30. Juni 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.