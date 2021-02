Der „Tatort“ aus Dresden: Die Angst fährt immer mit

Diesen „Tatort“ darf man gerade eigentlich gar nicht senden. Denn die jüngste Folge aus Dresden ist ein Grippe-„Tatort“. Oberkommissarin Karin Gorniok (Karin Hanczewski) hatte Fieber und hat, wie ihr Chef Schnabel (Martin Brambach) ihr gleich in seinem stets vorwurfsvoll-empörten Tonfall vorhält, die halbe Wache angesteckt. Statt sich zu Hause auszukurieren, schleppt sie sich noch ziemlich angeschlagen wieder auf die Wache. Wo sie vor lauter Erschöpfung auch schon mal am Schreibtisch einschläft. Und auch andere Kollegen auf der Wache sind deutlich erkältet, und husten und schniefen und bringen noch die letzten gesunden Kollegen in Gefahr.

Und die Sender-Verantwortlichen können sich auch nicht rausreden. Folge 1155 ist nicht vor Corona gedreht worden, sondern von März bis Mai, also mitten im ersten Lockdown, wo alle lernen mussten, die AHA-Regeln zu verinnerlichen. Immerhin: Nie war die Grippe-Welle so gering wie zu Corona-Zeiten. Wei alle gelernt haben, sich vorzusehen. Und dann wütet sie nun in diesem „Tatort“, die auch noch ausgerechnet den Titel „Rettung so nah“ trägt. Chef Schnabel immerhin sprüht sich indigniert-ostenstativ die Hände mit Desinfektionsmittel ein.

Am liebsten würden sich Rettungskräfte bewaffnen

Bleibt zuhause, möchte man den hustenden und schniefenden Polizistinnen und Polizisten zuwenden. Oder soll das gar ein aktuelles Statement sein, wo es in Sachsen doch eine eklatante Zahl von Corona-Leugnern und Maskenverweigerern gibt? Und dementsprechend mit die höchsten Infektionszahlen des Landes zu verzeichnen sind?

Schade eigentlich, dass man sich mit dieser Nebensächlichkeit aufhalten muss. Packt die Folge von Christoph Busche (Drehbuch) und Isabel Braak (Regie) doch ein Thema auf, das leider sehr aktuell und immer drängender wird: die Tatsache, dass Sanitäter bei ihren Einsätzen zunehmend behindert, bedroht und auch körperlich angegangen werden. Die Angst fährt immer mit.

Die Sanitäterin Greta Blaschke (Luise Aschenbrenner) findet ihren Kollegen ermordet im Rettungswagen.

Foto: ARD/MDR

So beginnt die Folge denn auch gleich mit einem Rettungseinsatz. Während die Sanitäterin Greta Blaschke (Luise Aschenbrenner) am Dresdner Elbufer eine verletzte Person erstversorgt, läuft ihr Kollege noch mal zum Rettungswagen. Und kehrt nicht mehr zurück. Sie findet ihn tot hinterm Steuer - erstickt mit einer Plastiktüte. Da der Tote Syrer war, zieht Schnabel zunächst einen fremdenfeindlichen Hintergrund in Betracht. Für die Kollegen auf der Rettungswache aber ist das nur ein weiteres Indiz für die zunehmende Aggressivität in ihrem Arbeitsalltag.

Die Kommissarin fährt im Rettungswagen mit

Jeder hat schon mal bei Einsätzen Übergriffe erlebt, wurde beschimpft, bespuckt, bedrängt. Die einen reagieren mit Angst, die anderen bewaffnen sich heimlich. Als aber noch am selben Tag ein weiteres Einsatzfahrzeug mit voller Absicht von der Straße gebracht wird und ein weiteres Todesopfer zu beklagen ist, steht ein ganz anderer Verdacht im Raum: dass jemand es bewusst auf diese Rettungswache abgesehen hat. Kurz entschlossen steigt Kommissarin Gorniak mit ein. Kein Rettungswagen darf mehr ohne Polizeischutz rausgehen. Und schon bald erlebt sie am eigenen Leib, wie Rettungskräfte behindert werden und ernsthaft in Gefahr geraten.

Gewalt gegen Feuerwehr- und Rettungskräfte nimmt immer mehr zu. Es gibt schon erste Studien darüber, die belegen, dass etwa allein in Berlin im Jahr 2019 häufiger als jeden zweiten Tag ein solcher Angriff vorkommt. Autor Busche, der hier sein erstes „Tatort“-Drehbuch schrieb, wusste, dass er ein Reiz- und auch ein Tabuthema aufgriff, war dann aber, als er recherchierte, bestürzt, welches Ausmaß das längst angenommen hat. Besonders schockierend fand er, „dass Menschen, die ohnehin schon einen harten und psychisch belastenden Job machen, um anderen zu helfen, dann noch auf diese Art und Weise angegangen werden.“ Darüber, meinte er, müsse mehr gesprochen werden.

Aktuell auch durch Karin Hanczewskis jüngstes Outing

Daher dieser „Tatort“, der so besonders unangenehm ist. Und auch noch andere Missstände streift. Sind die Morde etwa Rache eines Betroffenen, der bei einem dieser Einsätze einen geliebten Mensch verloren hat? Oder die Verzweiflungstat eines ehemaligen Soldaten, der wegen eines Kriegstraumas seine Versicherungen nicht mehr zahlen konnte und dem deshalb alle Krankenleistungen gestrichen wurden? Oder gibt es auf der Wache selbst irgendwelche Unregelmäßigkeiten, die damit vertuscht werden sollen? Ein ziemlich eindringlicher und spannender Sonntagskrimi also, bei dem man sich das Dauerniesen auf der Polizei ruhig hätte verkneifen können.

Karin Hanczewski (Mi. unten) hat sich mit 185 Schauspielenden wie Godehard Giese, Ulrich Matthes, Mark Waschke, Ulrike Folkerts und Maren Kroymann (von links nach rechts) „offensiv gegen den Karriereknick“ geoutet.

Foto: dpa

Und natürlich muss man diesen „Tatort“ gerade jetzt senden! Ist die Hauptdarstellerin Karin Hanczweski doch eine von 185 Schauspielenden, die sich erst zwei Tage zuvor im Magazin der „Süddeutschen Zeitung“ als lesbisch, schwul, bisexuell, queer, nicht-binär und trans geoutet haben. Hanczewski hat diese „#actout“-Initiative mit ihrem Kollegen Godehard Giese sogar angeregt und ein Manifest dazu aufgesetzt.

Als die Berlinerin vor vier Jahren beim Dresdner „Tatort“ angefangen hat, habe man sie noch gewarnt, ihre Homosexualität öffentlich zu machen: Sie solle „nicht die nächste Ulrike Folkerts werden“. Immer wieder hörte sie in der Branche die scheinheiligen Argumente, dass man selber ja ganz offen sei, aber das Publikum da nicht mitmache. Auch da fuhr lange die Angst mit. Die nach wie vor hohen Einschaltquoten gerade von Ulrike Folkerts, der dienstältesten aller „Tatort“-Kommissare, spricht ganz klar eine andere Sprache. Auch die Dresdner „Tatorte“ sind beliebt. Man wird den neuen Fall deshalb nicht anders schauen als frühere Folgen. Höchstens vielleicht mit Respekt gegenüber Karin Hanczweski, die diese längst überalterten Vorurteile offen anging.

„Tatort: Rettung so nah“: ARD, Sonntag, 20.15 Uhr