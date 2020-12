Netflix: "Damengambit" - Berlin als Allzweckkulisse

Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) bereist die ganze Welt - und doch wieder nicht. Diese Moskauer Straße findet sich in der Berliner Karl-Marx-Allee…

Warum um die Welt reisen? In der Netflix-Serie „Das Damengambit“ wird die Stadt flugs zu Paris, Mexiko City, Moskau und New York.

Berlin. An Reisen ist in Zeiten des Lockdowns ja nicht zu denken. Da bleibt einem nur die eigene Stadt, um mal wieder neue Ecken zu entdecken oder Orte aufzusuchen, wo man lange nicht gewesen ist. Berlin bietet davon genug. Und im Zweifel kann man auch innerhalb der Stadt durch die Welt reisen. Das zumindest beweist gerade die Serie „Das Damengambit“, die mit 62 Millionen Zuschauern in den ersten Wochen die bislang erfolgreichste Serie der Streamingplattform Netflix ist.