Fotografien von Robert Capa werden ausgestellt

Foto: Robert Capa / Robert Capa Archive at the International Center of Photography, New York

Er ist einer der großen Fotografen des 20. Jahrhunderts. Zu den berühmtesten Schwarzweißfotos von Robert Capa gehört der 1936 im Spanischen Bürgerkrieg fallende Soldat. Sein Handwerk hatte Capa, der als Endre Ernő Friedmann in Budapest geboren wurde, in Berlin erlernt. Nach Machtantritt der Nazis ging er zunächst nach Wien, Paris und schließlich in die USA. Als Kriegsfotograf war er 1944 bei der Landung alliierter Soldaten in der Normandie dabei. Im Sommer 1945 kam Robert Capa im Auftrag von „Life“ noch einmal für einige Wochen nach Berlin. Die unbekannten Schnappschüsse aus der Zeit nur wenige Monate nach Kriegsende werden jetzt in der Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum ausgestellt.