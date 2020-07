Berlin: Mit Moritz Wullen auf Zeitreise am Kulturforum

Berlin. Es ist ein sonniger Tag Ende Juni, als wir Moritz Wullen auf der Piazzetta am Kulturforum treffen. Zugleich ist es ein besonderer Tag für die Einrichtung, die er seit 2007 leitet: Nach langen Wochen der Schließung wegen der Corona-Pandemie wurden wieder Leser in die Kunstbibliothek gelassen – wenn auch nur in reduzierter Zahl, mit vorab gebuchten Zeitfenstern und unter strenger Einhaltung der Abstandsregeln. „Es gibt viele Menschen, die für den Beruf, für die Forschung oder ihr Studium unsere Bücher brauchen und in den letzten Monaten schlimm in Verzug geraten sind“, sagt Moritz Wullen.

Für Kunsthistoriker ist das Haus mit rund einer Million Bücher, in denen sich das gesamte Forschungsspektrum der Staatlichen Museen spiegelt, eine unverzichtbare Institution – seine Schließung war dementsprechend eine Hiobsbotschaft. Die Kunstbibliothek verteilt sich über drei Standorte: Das Hauptquartier am Matthäikirchplatz, die Archäologische Bibliothek im Archäologischen Zentrum an der Geschwister-Scholl-Straße in Mitte und das Museum für Fotografie an der Jebensstraße in Charlottenburg. Derzeit plant Moritz Wullen mit seinen Mitarbeitern eine weitere, interdisziplinäre Museumsbibliothek im Rahmen des Forschungscampus Dahlem.

Corona-Lockdown: Zeit war sehr arbeitsintensiv

Der Lockdown habe ihn in den letzten Wochen intensiv beschäftigt, erzählt er ins seiner ruhigen, leicht schwäbisch eingefärbten Diktion, nachdem der Fotograf die Bilder gemacht hat. Überhaupt sei die Zeit der Schließung für ihn sehr arbeitsintensiv gewesen: Während ein Großteil der rund 60 fest angestellten Mitarbeiter der Kunstbibliothek ins Homeoffice ging, war Moritz Wullen fast jeden Tag im Büro. Plötzlich stellten sich viele betriebsorganisatorische Fragen, die zusätzlich zu beantworten waren: „Es gab so viele Sonderregelungen im Zusammenhang mit dem Homeoffice, der Dienst- und Notfallplanung. Jeder Mitarbeiter war ja in einer ganz eigenen Situation. Es war nicht leicht, das alles zu sortieren.“

Wir gehen ein paar Schritte und werfen einen Blick auf die große Freifläche neben der Matthäikirche, wo Ende des vergangenen Jahres der Spatenstich für das Museum des 20. Jahrhunderts gesetzt wurde – und wo im kommenden Jahr die Bauarbeiten beginnen werden. Über mehrere Jahre hinweg werden sich hier die Baucontainer türmen – für die direkten Nachbarn, also außer der Kunstbibliothek auch das Kupferstichkabinett, das Kunstgewerbemuseum und die Gemäldegalerie, wird das sicher keine ganz einfache Zeit. Es gibt aber auch spannende Perspektiven, die der Neubau bietet, gerade auch für die Kunstbibliothek. Doch dazu kommen wir später.

„Das Kulturforum ist so ein richtiges Atlantis der Moderne“

Zunächst lädt Moritz Wullen nämlich zu einer kleinen Zeitreise ein. „Das Kulturforum ist so ein richtiges Atlantis der Moderne“, sagt er. „Wenn man jetzt in eine Zeitmaschine steigen und 100 bis 120 Jahre zurückreisen würde, dann würde man nur noch die Matthäikirche wiedererkennen, die August Stüler in den 1840er-Jahren erbaute. Wir beide stünden mitten im Hinterhof eines mehrstöckigen Mietshauses. Hier war die Margaretenstraße, die heutige Hans-Scharoun-Straße. Dort wohnten zum Beispiel der Stadtbaumeister Ludwig Hoffmann oder Tilla Durieux, die berühmte Bühnenschauspielerin. Dann verlief hier damals die Viktoriastraße, an der hatte Paul Cassirer seine Galerie. Die Moderne, wie wir sie heute in unseren Sammlungen aufbewahren und pflegen, hatte am Kulturforum immer eine internationale Bühne.“

Der Direktor der Kunstbibliothek Moritz Wullen im Gespräch mit Morgenpost-Redakteur Felix Müller

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Wir sind langsam die Piazzetta hinabgeschlendert, haben uns nach rechts gewendet und laufen an der Kirche vorbei in Richtung Sigismundstraße. Wir kommen noch einmal auf das Museum des 20. Jahrhunderts zu sprechen – und Moritz Wullen erzählt, dass auch für die Kunstbibliothek hier eine Möglichkeit geschaffen wird, eigene Bestände der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Kunstbibliothek ist nämlich viel mehr als ein wichtiges Reservoir für Fachliteratur: Sie besitzt auch eine ebenfalls fast eine Million Objekte umfassende Sammlung zur Geschichte der Architektur, der Fotografie, des Grafikdesigns und der Mode. Das ermöglicht immer wieder Ausstellungen wie zuletzt die „100 besten Plakate“, die bis diesen Sonntag einen spannenden Querschnitt durch das Grafikdesign der Gegenwart präsentiert.

Im Museum des 20. Jahrhunderts erhält die Kunstbibliothek ein weiteres Schaufenster

Im Museum des 20. Jahrhunderts wird die Kunstbibliothek nun ein weiteres Schaufenster erhalten, erläutert Moritz Wullen: „Wir werden im Museum des 20. Jahrhunderts eine ungefähr 800 Quadratmeter große Ausstellungsplattform haben. Ich denke, unsere Sammlungen Architektur, Mode und anderen Outdoor-Künsten ergänzen sich sehr gut mit den Sammlungen der klassischen Indoor-Kunst, die die Nationalgalerie präsentieren wird. Wir haben die Möglichkeit, mit unseren Sammlungen den kunst- und kulturgeschichtlichen Kontext des Museums des 20. Jahrhunderts zu erweitern. Was ganz entscheidend sein wird, ist die Verbindung zur Architektur. Die Avantgarde des 20. Jahrhunderts ist ohne die architektonische Avantgarde nicht zu denken. Wir haben eine unglaublich reichhaltige Sammlung von Nachlässen berühmter Architekten des 20. Jahrhunderts wie Joseph Maria Olbrich, Erich Mendelsohn oder Heinrich Tessenow. Auch Architekturvisionäre früherer Jahrhunderte wie Piranesi haben wir in unseren Beständen.“

Das alles und noch vieles mehr in regelmäßig wechselnden Ausstellungen präsentieren zu können, ist eine schöne Perspektive für die Kunstbibliothek – da kann man die Zeit des Baggerns und der Baucontainer vielleicht schon ein bisschen besser ertragen. Überhaupt, sagt mein Gesprächspartner, ist ja die ständige Transformation am Kulturforum historisch betrachtet eher der Normal- als der Ausnahmezustand: „Dieses Areal wurde in den 1870er- und 1880er-Jahren zur Baustelle, als die ganzen Gründerzeitvillen entstanden. Dann gab es diese Baustellen in den 1920er-Jahren, wie zum Beispiel das Shell-Gebäude von Emil Fahrenkamp, das Columbushaus von Mendelsohn am Potsdamer Platz. Natürlich sind auch Albert Speers Baustelle und brutale Kahlschläge für die Nord-Süd-Achse von Hitlers sogenannter ,Reichshauptstadt Germania’ zu nennen. Dann die Baustellen der 1960er-Jahre: Neue Nationalgalerie, Philharmonie, Staatsbibliothek. Und schließlich gab es bis Anfang der 1990er-Jahre die Großbaustelle hier, wo wir jetzt stehen, die Gemäldegalerie ist ja erst im Sommer 1997 eröffnet worden.“

Das berühmte Zitat des Kunstkritikers Karl Scheffler, wonach Berlin dazu verdammt sei, „immerfort zu werden und niemals zu sein“, kann einem am Kulturforum schon einmal in den Sinn kommen.

Villa Parey: „Eine dieser Saurierrippen aus der Prähistorie des Kulturforums“

Andererseits: Es ist ja vieles da und bleibt auch. In der Sigismundstraße bleiben wir vor der Hausnummer 4a stehen – vor der Villa Parey, die Moritz Wullen „eine dieser Saurierrippen aus der Prähistorie des Kulturforums“ nennt. Der agrarökonomische Verleger Paul Parey ließ hier 1895/96 ein dreigeschossiges Wohnhaus errichten, bestehend aus Vorderhaus, Seitenflügel, Remise, Kutscherhaus und einem kleinen Hausgarten – die Einschusslöcher aus dem Zweiten Weltkrieg blieben bei der Sanierung des Gebäudes erhalten.

„Erdgeschoss und erste Etage sind noch im Kern erhalten, die oberen Etagen hingegen sind völlig entkernt, da gehen die Säle der Gemäldegalerie durch“, sagt mein Gesprächspartner und fügt hinzu, dass man auch anhand dieses Hauses besondere Kreuzungslinien und Netzwerke der Moderne nachzeichnen kann: „Rechts stand ein Gebäude, in dem der Maler Adolph Menzel lebte. Er musste nur zur Potsdamer Straße, um Anton von Werner zu besuchen, den Direktor der Kunstakademie.“

Er zeigt mir überraschenderweise ein Foto aus viel jüngerer Zeit, die Schwarz-Weißabbildung einer Szene aus dem Antikriegsfilm „Die jungen Löwen“, der 1958 in die Kinos kam. Marlon Brando spielt darin den deutschen Soldaten Christian Diestl, auf dem Bild sieht man ihn unverkennbar vor der Villa Parey stehen. „Noch so jemand, der in den Ruinen des Atlantis der Moderne wandelte“, sagt Moritz Wullen.

In welchem System kommt ein Kunstwerk zustande?

Ihn interessieren die kommunikativen und sozialen Strukturen, ohne die ein Künstler und auch ein Kunstwerk gar nicht zu gesellschaftlicher Wirksamkeit kommen können. Schon seine Promotion aus dem Jahr 1997 befasste sich mit den Funktionen deutscher Redlichkeit und Ehrlichkeit in der Kommunikation des 18. Jahrhunderts. Heute kann die Kunstbibliothek mit dem in ihr gespeicherten Wissen einen großen Beitrag dazu leisten, künstlerische Netzwerke und die sozialen Mechanismen zu erforschen, ohne die viele Kunstwerke gar nicht erst entstehen würden: „Das sind Gespräche auf Vernissagen, Kunstmessen, Telefonate, Korrespondenzen Dialoge mit Kuratoren und Museen und so weiter. Die Entstehung, Realität und Wirkung eines Kunstwerks ist nur ein Teil dieses größeren Systems“, sagt Moritz Wullen.

Dazu passen die kommenden Forschungs- und Ausstellungsprojekte, von denen er erzählt, während wir die Stauffenbergstraße hinabspazieren. Da wird es zum Beispiel, in Zusammenarbeit mit dem Kunstgewerbemuseum, unter dem schönen Titel „Dressed to Thrill“ um die Berliner Modedesignerin Claudia Skoda gehen, eine Underground-Ikone der 1970er- und 1980er-Jahre. Sie revolutionierte nicht nur das zeitgenössische Verständnis von Strickmode, sie stand auch in regem Austausch mit der gesamten kreativen Szene der Stadt – Fotografien, Filme und Musik von Künstlerinnen und Künstlern wie Martin Kippenberger, Ulrike Ottinger, Silke Grossmann und Kraftwerk soll die Ausstellung umfassen. „Die Idee ist, dieses Netzwerk beziehungsweise dieses Strickwerk von Claudia Skoda für das Publikum erlebbar zu machen und zu zeigen, wie die Avantgarde im Berlin der 1980er-Jahre funktioniert hat“, erläutert Moritz Wullen.

Nachlass von Leni Riefen­stahl wird aufgearbeitet

Aber das ist noch längst nicht alles. Da ist die wissenschaftliche Erschließung des Nachlasses von Leni Riefen­stahl, den die Kunstbibliothek gemeinsam mit der Staatsbibliothek und der Stiftung Deutsche Kinemathek übernommen hat. Und dann ist da noch die bereits erwähnte Schau anlässlich des 300. Geburtstags von Giovanni Batista Piranesi, der mit seinen bedrückenden Kerkerdarstellungen ja oft als Vorläufer surrealistischer Bildwelten gedeutet wird.

„Wir zeigen aber noch eine ganz andere, modernere Facette von ihm, die eines Künstlers, der radikal Ideenmaterial recycelt, neu kombiniert und transformiert und insofern tatsächlich als früher Pionier der Moderne gesehen werden kann.“ Außerdem sei für das Ende des kommenden Jahres eine Ausstellung zum 90. Geburtstag Gerhard Richters geplant.

Moritz Wullen erinnert an ehemalige Gebäude

Wir sind rechts in die Tiergartenstraße eingebogen und stehen inzwischen schon fast wieder vor der Philharmonie. Mein Gesprächspartner ruft Gebäude in Erinnerung, die hier einmal gestanden haben. Da war zum einen die spätklassizistische Villa an der Tiergartenstraße 4, in dem sich zunächst das Antiquariat des Berliner Kunsthändlers Paul Graupe befand, bis die Nationalsozialisten dort die Planungs- und Verwaltungsbehörde für die „Euthanasie“-Morde einrichteten, die unter den Tarnnamen „Aktion T4“ verübt wurden. Und da war zum anderen das Haus des Fremdenverkehrs, das die Nationalsozialisten als Teil ihrer Germania-Pläne realisierten und das 1962 abgerissen wurde (in Billy Wilders Film „Eins, Zwei, Drei“ ist es als Ruine noch kurz zu sehen).

Die Blüte der Moderne ist, das hat der Spaziergang gezeigt, am Kulturforum ebenso präsent wie die Fußtritte, die ihr das NS-Regime verpasste. Oder wie Moritz Wullen es formuliert: „Egal, wo man hinschaut: Man sieht immer auf einen Quadratmeter der Stadt, wo sich die Avantgarden ereignet haben.“ Es müsse im Museum des 20. Jahrhunderts auch darum gehen, diese Geschichte des Ortes erfahrbar zu machen. Dass hier ein Museum der Moderne entstehen wird, ist kein Zufall, sondern Fortsetzung einer langen Geschichte. Wir sind vor der Kunstbibliothek angekommen, ein Handy klingelt, die Zeitreise ist beendet. Wir verabschieden uns freundlich.

Zur Person

Werdegang: Moritz Wullen wurde 1961 in Stuttgart geboren. Nach dem Studium der Geschichte und Kunstgeschichte an der Universität Stuttgart wurde er Museumsassistent in Fortbildung an der Nationalgalerie und wurde 1999 zum persönlichen Referenten des damaligen Generaldirektors der Staatlichen Museen zu Berlin, Peter-Klaus Schuster. Nach der Ernennung zum Ausstellungsleiter der Nationalgalerie wurde er 2007 zum Direktor der Kunstbibliothek der Staatlichen Museen zu Berlin ernannt. Er kuratiert Ausstellungen und leitet Forschungsprojekte zur Kunst-, Bild- und Ideengeschichte vom 15. Jahrhundert bis in die Gegenwart.

Die Kunstbibliothek ist eine interdisziplinäre Forschungseinrichtung. Ihre rund eine Millionen Bände starke Bibliothek repräsentiert das Forschungs- und Sammlungsfeld der Staatlichen Museen zu Berlin und hat eine umfangreiche Sammlung zu Themengebieten wie Architektur, Fotografie, Grafikdesign und Mode. Sie hat Standorte am Kulturforum, im Archäologischen Zentrum und im Museum für Fotografie. Ein weiterer in Dahlem ist derzeit in Planung.

Der Spaziergang begann am Eingang der Kunstbibliothek, führte vom Kulturforum am Matthäikirchplatz über Sigismund-, Stauffenberg- und Tiergartenstraße zurück zum Ausgangspunkt.