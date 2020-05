Devid Striesow: „Zu große Nähe ist mir unerträglich“

Eigentlich ist er erfolgsverwöhnt. Doch mit seiner sechsjährigen Amtszeit im „Tatort“ als Saarbrücker Kommissar hat Devid Striesow nicht viel Glück gehabt, weshalb er nach sechs Jahren aufgegeben hat. Dafür hat der Berliner Schauspieler schnell Ersatz gefunden. In der losen Krimireihe „Schwartz Schwartz“, spielt er keinen knallharten Ermittler, sondern eher einen Glücksspieler und Hochstapler, der mit seinem Film-Bruder (Golo Euler), der beim Polizeidienst geschasst wurde, eine Detektei leitet oder doch so tut, als ob. Und sich auch beim Lösen der Fälle nicht immer zwingend an die Gesetze hält. Am kommenden Sonnabend läuft die dritte Folge. Wir haben mit dem 46-Jährigen über das Ende und seine Nachfolger beim „Tatort“ befragt – und wie wichtig ihm Chemie bei den Dreharbeiten ist.

Herr Striesow, geht es Ihnen gut, Corona zum Trotz?

Devid Striesow Es geht mir gut. Das Kuriose war nur: Ich und meine ganze Familie, wir hatten gerade Grippe. Alle lagen flach, einer nach dem anderen kippte um. Und als wir das endlich durchgestanden hatten und wieder die Tür aufmachten, war plötzlich Corona und alle draußen waren krank. Das war ein skurriler Moment, als ich das erste Mal nachts mit dem Hund raus bin. Und die Leute in Mitte alle einzeln hinter den Fenstern standen. Das war ziemlich spooky. Dann haben auch alle Theater geschlossen. Eigentlich sollte ich ja gerade am Schauspielhaus Hamburg spielen.

Sind Sie auch sonst von Corona betroffen, weil Projekte erst mal auf Eis gelegt sind?

Leider ja. Gleich bei drei Filmen. Auch eine neue Folge von „Schwartz Schwartz“ ist darunter, die stand im Herbst an. Da weiß nun keiner, wann das gedreht werden kann. Im März sollte auch das Buch „Klassik drastisch“ von Axel Ranisch und mir erscheinen, das wurde jetzt auf Mitte Juni verschoben. Hoffentlich bleibt es dabei. Das Buch muss endlich erscheinen, jetzt haben doch auch alle Leute Zeit zum Lesen. Und auch bei den Filmen ist man in Gedanken schon so sehr drin, dass das dann auch aus einem raus muss. Klar, man muss jetzt die Füße stillhalten. Das fällt mir aber doch schwer.

Und wie haben Sie sich in den vergangenen Wochen gegen die Corona-Depression gewappnet?

Wir sitzen jetzt alle wieder zuhause. Ich mache morgens Yoga, lese endlich Christian Berkels „Apfelbaum“. Und habe angefangen zu joggen. Das habe ich früher gehasst, aber man muss ja irgendwas machen. Wenn man etwas so lange abgelehnt hat, muss man das irgendwann mal angehen. Und so schlimm, wie ich es in Erinnerung hatte, ist es gar nicht. Zeiten wie diese kann man damit ganz gut überbrücken.

Am Sonnabend läuft eine neue Folge von „Schwartz Schwartz“. Ich muss bei Ihren Detektiven immer an Schulze und Schultze von „Tim und Struppi“ denken. Ist das eigentlich beabsichtigt?

Oh, das weiß ich nicht. „Tim und Struppi“ kenne ich gar nicht. Das sind auch zwei Detektive?

Ja, aber die sind ziemlich tolpatschig und stolpern immer über alles.

Na, das könnte man bei uns ja auch noch einbauen! Ich muss unseren Regisseur Alexander Adolph mal fragen, ob das darauf angelegt war.

Adolph schreibt die Drehbücher zu Ihren Fällen und hat in der jüngsten Folge auch Regie geführt. Sie haben mit ihm 2009 schon „So glücklich war ich noch nie“ gedreht. Hat er Ihnen diese Rolle auf den Leib geschrieben?

Ja, die Anfrage von ihm kam schon früh, als er sich die Reihe gerade ausdachte. Wir hatten schon bei unserer ersten Zusammenarbeit großen Spaß. Da ging es ja um einen Hochstapler. Was er sich da ausgedacht hat beim Schreiben, hat er auch wunderbar umzusetzen gewusst. Als er mir erzählte, dass er diese Reihe anschieben will, und mich fragte, ob ich Lust darauf hätte, gab es von meiner Seite schnell ein Ja.

Auch da spielen Sie letztlich einen Hochstapler. Zwei Brüder, die eigentlich Loser sind, geben vor, Detektive zu sein. Sie geben sich dabei auch mal als Seelsorger aus und brechen sogar in das Haus einer Ermordeten ein, um nach Spuren zu suchen. Werden da absichtlich Grenzen ausgelotet, um zu gucken, was in dem Format geht?

Ja. Ich finde, man kann sich da durchaus was trauen. Man muss natürlich einen gewissen Wahrheitsgehalt wahren, eine Begrenzung muss es schon geben. Aber wenn man die Serie „Better Call Saul“ anschaut, in der der Protagonist und seine Frau ständig diese Rollenspiele machen und Leute aufs Glatteis führen, kann man doch sehen, dass man da ziemlich weit gehen kann. Ich finde das nicht despektierlich. Das ist uns noch immer ganz gut gelungen.

Und wie ist das Zusammenspiel mit Golo Euler als Ihr Film-Bruder? Wie wichtig ist für Sie die Chemie beim Drehen?

Das ist wirklich toll. Ich finde es sowieso ganz wichtig, dass man sich mit seinen Kollegen versteht. Ich spiele am Schauspielhaus in Hamburg „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ mit Maria Schrader. Und wir schenken uns wirklich nichts auf der Bühne! Da geht es hoch her. Aber wir verstehen uns als Kollegen wunderbar. So eine reibungslose Probenarbeit hatte ich wirklich selten. Ein Grundverständnis muss einfach da sein. Auch wenn man sich auf der Bühne fetzt, muss man sich verstehen. Das ist mit Golo auch so. Wir haben die tollsten Konflikte vor der Kamera. Aber dahinter verstehen wir uns sehr gut. Diese Konstellation mit ihm ist wirklich ein Geschenk.

Das ist jetzt Ihr dritter Fall in drei Jahren. Ist das als lockere Reihe konzipiert oder haben Sie erst mal nur für ein paar Fälle unterschrieben?

Das wird von Jahr zu Jahr neu entschieden. Mich würde es wahnsinnig freuen, wenn das eine feste Reihe wird. Aber die braucht dann zwei Teile pro Jahr, damit der Zuschauer dran bleibt. Ob es dazu kommt, da habe ich nicht den Überblick.

„Schwartz Schwartz“ war gleich Ihr nächstes Krimi-Format, als Sie beim „Tatort“ aufgehört haben. Warum eigentlich? Man munkelt, man sei da im Unfrieden auseinandergegangen.

Überhaupt nicht. Gemunkelt wird ja immer, um Reibung zu erzeugen. Aber das haben wir ganz klar kommuniziert: Wir haben das im absoluten gegenseitigen Einvernehmen geklärt. Ich wollte mir andere Angebote nicht verschenken. Und ich fand, nach acht Folgen in sechs Jahren war das dann auch genug für mich.

Jetzt hatten ja gerade Ihre Nachfolger im Saarbrücker „Tatort“ Premiere. Haben Sie den gesehen? Schauen Sie überhaupt noch „Tatort“?

Ja, ich habe den ersten Teil des neuen Duos gesehen. Und ich muss sagen: Chapeau. Da sind zwei echt smarte Typen im Saarland unterwegs, mit Schauspielerei auf hohem Niveau und als Erscheinung einfach unschlagbar. Das ist doch wunderbar, wenn das so weitergeht. Da ist auch gar kein Neid oder sowas. Was das betrifft, bin ich vermutlich der ehrgeizloseste Schauspieler, der vor der Kamera steht. Ich habe ganz andere Parameter. Wenn ich spiele, bin ich ganz für mich selbst, und wenn es dem Publikum gefällt, ist es herzlich eingeladen.

Ich frage nur, weil ja auch Nina Kunzendorf in ihrer neuen Folge „Schwartz Schwartz“ mitspielt. Die war auch mal „Tatort“-Kommissarin und wollte plötzlich nicht mehr. Auch da wurde gemunkelt, man habe sich im Unguten getrennt.

Die Folgen mit Nina und Joachim Król in Frankfurt, die waren alle so gut! Ich habe sonst nie viel „Tatort“ gesehen, aber die immer. Ich verstehe auch nicht, warum sie das nicht fortgeführt haben. Aber ich habe Nina am Set nicht darauf angesprochen. Es ist auch nicht so, dass man immer nur über den „Tatort“ redet.

In der neuen Folge geht es um eine ziemlich enge, auch zu enge Nachbarschaft, wo jeder genau schaut, was der andere macht. Sind sie ein Nachbarschaftstyp oder wäre das ein Horror für Sie?

Ich finde sowas schlimm. Zu große Nähe ist mir unerträglich. Ich wohne in Berlin, da weiß man manchmal nicht mal, wer noch im selben Haus wohnt, obwohl man da schon zehn Jahre lebt. Ich nehme manchmal Post für andere an und denke: Ach, ist das nicht der Pianist im zweiten Hof? Der wohnt hier auch? Aber trotz der räumlichen Nähe ist in unserem Haus Anonymität trotzdem gegeben. Und so eine Siedlung wie im Film, wo ein Haus neben dem anderen steht und alle gucken, was der andere macht – so eine Stasi-Siedlung, nee, das wäre nicht mein Fall.

Nina Kunzendorf spielt dabei eine ziemlich finstere Rolle: eine Polizistin, die auf einem Blog Fremdenfeindlichkeit schürt. AfD und Pegida werden dabei zwar nicht genannt, sind aber schon mitgedacht?

Wenn man das automatisch denkt, dann ist das prima. Das muss man nicht eigens thematisieren. Diese Parolen hört man immer wieder. Und ist doch gut, wenn das dann auch auf die zurückfällt, auch wenn man sie dabei nicht mehr beim Namen nennen muss. Durch die Präsenz dieser politischen Strömung haben diese Formulierungen plötzlich so eine Normalität bekommen, selbst im Bundestag, das ist schon erschreckend. Klar, dass der Normalbürger das dann auch in den Mund nimmt, ohne weiter darüber nachzudenken. Und man steht daneben und schüttelt nur fassungslos den Kopf. Jetzt, in der Corona-Krise, kommt von dieser Partei ja gerade gar nichts. Das zeigt, dass die überhaupt keine Lösungen haben und nur spalten wollen.

„Schwartz Schwartz – Wo der Tod wohnt“, am 23. Mai um 20.15 Uhr im ZDF