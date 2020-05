Berlin. Erst vor wenigen Wochen kam zum letzten Mal eine Mail von ihm. Rolf Hochhuth meldete sich regelmäßig bei den Kulturredaktionen des Landes, wenn ihm wieder einmal etwas auf den Nägeln brannte. Diesmal bot er einen Text an, der ihm selbst etwas lang geraten schien: „Natürlich werden Sie so entsetzt sein wie ich über den Umfang“, schrieb er. „Doch ich musste ja meinen Vorschlag sehr detailreich begründen – umso mehr, als er sicher zahlreiche Gegner hat.“

Dieser Vorschlag, bestehend aus deutlich mehr Wörtern, als auf eine ganze Zeitungsseite passen würden, lief darauf hinaus, das geplante „Museum des 20. Jahrhunderts“ nicht wie geplant am Kulturforum im Stadtzentrum neu zu bauen, sondern das „Internationale Congress Centrum“ (ICC) am westlichen Stadtrand dafür zu nutzen. Ein solches Museum auf dem verkehrsumtosten Messegelände, eingerichtet in einem niemals für diesen Zweck vorgesehen Tagungsbau: Auf so abseitige Ideen konnte nur Hochhuth kommen.

Rolf Hochhuth: Öffentliche Rangeleien mit Claus Peymann

Und dass er dabei „zahlreiche Gegner“ vorausahnte, kam auch nicht von ungefähr. Hartnäckig und mit oft diebischer Freude hat Hochhuth bis zuletzt so gut wie keinen Streit ausgelassen, der im Kulturbetrieb zu haben war. „Das Bild vom Streithammel und Wüterich hat mit den Jahren für viele das Bild vom großen Aufklärer und politischen Störenfried überwuchert“, schreibt Birgit Lahann in ihrer 2016 erschienenen Biografie über den Dramatiker. Das am nächsten liegende Beispiel dafür ist der seifenopernhafte Clinch um das traditionsreiche Theater am Schiffbauerdamm, das Berliner Ensemble.

Das Gebäude gehört der von Hochhuth gegründeten Ilse-Holzapfel-Stiftung, die es wiederum an das Land Berlin vermietet, während Hochhuth aber in den Sommerpausen Nutzungsrechte einräumte. Als der damalige Intendant Claus Peymann im Sommer 2009 Sanierungsarbeiten anführte, die eine solche Nutzung angeblich verhinderten, schimpfte Hochhuth über die „Senatsmafia“ und fand für Peymann nur Worte, die in einem Nachruf nichts verloren haben.

Hochhuth legte in den letzten Jahren immer wieder solch denkwürdige Auftritte hin. Als er sich 2017 im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses für den Erhalt der Kudamm-Bühnen starkmachte und seine Redezeit um das Doppelte überschritt, verließ er, darauf höflich hingewiesen, türenknallend den Saal, und dass er mit seinen Söhnen nicht mehr redete, erzählte er mit etwas irritierendem Freimut. Wann immer man ihn im Publikum von Diskussionsveranstaltungen entdeckte, wusste man, dass die Chancen auf einen versöhnlichen Ausklang des Abends nicht zum Besten standen.

Kriegserfahrungen prägten sein Werk

Wer ihm aber näherkam, konnte in seiner Streitlust auch viel Liebenswertes entdecken, ein kompromissloses Eintreten für die Kultur und ein wacher Sinn für ihre Gefährdungen zum Beispiel. Wie überhaupt der regelmäßig wiederkehrende Radau um seine Person nicht den Blick auf sein künstlerisches Werk verstellen sollte.

Rolf Hochhuth, geboren am 1. April 1931 als Sohn eines Schuhfabrikanten im hessischen Eschwege, hat die Kriegserfahrungen der Kindheit, besonders den Einzug des US-Militärs in seinem Heimatort immer als prägend für sein Werk beschrieben. So war es nur folgerichtig, dass sein literarisches Debüt „Der Stellvertreter“ 1961 sich gleich den Fragen schuldhafter Verstrickung in der Zeit des Nationalsozialismus zuwandte, genauer: der Haltung der katholischen Kirche gegenüber dem Holocaust, vor allem der Passivität des seinerzeit amtierenden Papstes Pius XII.

Zwei Jahre lang blieb das Stück mit Blick auf seinen kontroversen Inhalt ungespielt, bis es Erwin Piscator am 20. Februar 1963 im Theater am Kurfürstendamm auf die Bühne brachte. Weitere Inszenierungen folgten, unter anderem am Wiener Volkstheater und am Broadway – begleitet von einer scharf geführten öffentlichen Debatte.

“Wessis in Weimar“ sorgte erneut für Schlagzeilen

Die Philosophin Hannah Arendt fand das Stück zwar nicht gelungen, „aber die Frage, die Hochhuth aufwirft, ist sehr legitim: Warum hat der Papst nie öffentlich gegen die Verfolgung und schließlich den Massenmord an den Juden protestiert?“ Kritiker warfen Hochhuth vor, von der Frage nach der deutschen Schuld ablenken zu wollen. Aus heutiger Sicht markiert der „Stellvertreter“ eine neue Phase, nicht nur ein neues Kapitel in der Geschichte des westdeutschen Nachkriegstheaters, sondern auch in der geschichtspolitischen Beschäftigung mit dem Erbe des Nationalsozialismus.

Hochhuth blieb diesem Thema in weiteren Stücken treu, etwa in den „Juristen“ (1978), wofür er die Vergangenheit des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Hans Filbinger als Militärrichter der Kriegsmarine recherchiert hatte. Filbinger musste schließlich als Ministerpräsident zurücktreten, während sein Amtskollege Franz-Josef Strauß seine Gegner öffentlich des Rufmordes bezichtigte.

Nach einigen ruhigeren Jahren sorgte Hochhuth dann noch einmal 1993 mit dem Stück „Wessis in Weimar“ für Schlagzeilen – auch wegen des öffentlich ausgetragenen Streits zwischen Hochhuth und dem inszenierenden Regisseur Einar Schleef, dem Hochhut „groben Unfug“ und Regie-Willkür vorwarf – die Unversöhnlichkeit der späten Jahre war hier schon deutlich zu spüren. Einen „epochalen Theaterabend“ nannte Oliver Reese, Intendant des Berliner Ensembles, die „Wessis in Weimar“ am Dienstag in einer Stellungnahme. Weiter hieß es: „Das Berliner Ensemble trauert um einen leidenschaftlichen Autor, der sein Leben ganz ohne Frage dem Theater verschrieben hatte. Unser Beileid gilt seiner Familie.“