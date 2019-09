Herbert Grönemeyer sorgt für Gänsehaut in der Waldbühne

Schwarzer Look, weiße Sneaker, ganz Understatement. So kennt man Herbert Grönemeyer auf der Bühne. Glitzer braucht er nicht, bringt er doch in lässiger Klamotte schon genügend Charisma mit, um 22000 Zuschauer zu verzücken. Das beschert ihm nach wenigen Minuten immerhin einen Teddybären.

Dabei lag ihm die Waldbühne schon vorher zu Füßen. Nicht nur wegen des druckvollen Auftakthits „Sekundenglück“. Grönemeyer ist bekanntlich Wahlberliner. Da ist das Wir-Gefühl besonders groß. Verstärkt noch durch den Ausruf: „Ich wohne hier, ich wohne gerne hier seit über dreißig Jahren.“

Gleich zwei ausverkaufte Konzerte gibt Grönemeyer in Berlins schönster Freiluft-Arena auf seiner Tour 2019. Die heißt „Tumult“. Benannt nach seinem aktuellem Album. Dem mittlerweile 15. Studioalbum.

Von Anfang zeigt Grönemeyer mit seinen Songs, dass er einer der vielseitigsten Musiker hierzulande ist. Balladesk, tanzbar, rockig. Unverkennbares Markenzeichen: Der leicht abgehackte Gesang mit den charakteristischen „Ah“- und „Oh“-Rufen und“Ja“-Kieksern, die weit ausholende Gestik und immer wieder hochgerissene Arme.

Hymnen hat er geschrieben. „Bochum“ ist die populärste. Begleitet von seiner fabelhaften Band, wird der Song gemeinsam mit dem textsicheren Publikum zelebriert. „Oh, Glückauf“ schallt es tausendfach. Da die Zuschauer zu knapp neunzig Prozent kommen „weil ich so gut aussehe“, wie Grönemeyer augenzwinkernd verrät, gibt es danach umgehend mit „Männer“ den lustigsten Testosteronbolzen-Song aller Zeiten.

Stimmungsvolle Farben und Bilder auf den Leinwänden

Aber Grönemeyer versteht sich auch auf das große Gefühl. Wie er mit „Mein Lebensstrahlen“ beweist. Den Song hat er seiner zweiten Frau Josefine Cox gewidmet hat, wie er im letzten Jahr in einem Interview mit einem österreichischen Radiosender verriet. Live in stimmungsvolle Farben und Bilder auf den drei Leinwänden getaucht.

63 Jahre alt ist der Sänger. Merkt man ihm aber in keiner Sekunde an, so energetisch hüpft, tanzt und rennt er über die Bühne. Er konzertiert so leidenschaftlich wie hingebungsvoll. Singt neue und viele, viele alte Songs. Bei letzteren ist der Applaus- und Jubelpegel frenetisch hoch.

Grönemeyer ist mit über 17 Millionen in Deutschland verkauften Tonträgern der kommerziell erfolgreichste zeitgenössische Musiker Deutschlands. Dabei wollte er zumindest als Jugendlicher nie Popstar, auch nicht Schauspieler, sondern Fußballprofi werden. 1956 in Göttingen geboren, ist er in Bochum aufgewachsen. Seine Liebe zur Musik hat er schon früh entdeckt. Mit fünf bekam er eine Ukulele, mit acht Jahren lernte er Klavierspielen. Und während seiner gesamten Schulzeit sang er stets in irgendeinem Chor.

Mit 17 wird er von Regie-Legende Peter Zadek entdeckt. Mit 19 Jahren macht der ihn zum musikalischen Leiter des Schauspielhauses Bochum. Es folgt eine vielversprechende Film- und TV-Karriere als Schauspieler. Unter anderem im Welterfolg „Das Boot“. Seine musikalische Laufbahn dümpelt währenddessen bescheiden vor sich hin. Die ersten vier Alben sind Flops. Erst mit dem Hit „Männer“ aus dem 1984er Album „4630 Bochum“ gelingt ihm der Durchbruch als Musiker.

„Gegen Populismus und Rassismus“

Seine Songs sind trotz ihrer Komplexität und Vielschichtigkeit ungemein eingängig. Er ist aber nicht nur ein Meister im lyrischen und melodischen Einfangen von Emotionen, er ist auch durch und durch ein politischer Mensch. Nicht zufällig veröffentlichte er am 9. November 2018 seinen jüngsten Longplayer „Tumult“ mit Liedern, die sich gegen einen Rechtsruck wenden. „Wir müssen uns positionieren, gegen Populismus und Rassismus“, fordert er auch jetzt eindringlich. Und er erinnere nachdrücklich mit „Neuland“ an das Zusammenwachsen von Ost und West. Wünscht sich Verbundenheit hier im Land.

Aber es sind vor allem die zahlreichen Hits, die das Publikum ein ums andere Mal begeistert mitsingen, winken und Lichter schwenken lassen. Gänsehaut-Momente gibt es gleich dutzendhaft.

Die besten Augenblicke gehören Herbert Grönemeyers wohl persönlichsten Songs „Mensch“ und „Der Weg“, mit denen er die Trauer nach dem Krebstod seiner ersten Frau Anna künstlerisch verarbeitet hat. Lieblingslieder aller Anwesenden. Plötzlich stellt sich eine familiäre Atmosphäre inmitten der Massenveranstaltung ein. Ein Konzerterlebnis, das man so schnell nicht vergisst.