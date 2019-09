Herbert Grönemeyer in der Berliner Waldbühne 2019 - Tickets, Termin & Show

Am 3. und 4. September spielt Herbert Grönemeyer zwei Open-Air-Konzerte in der Berliner Waldbühne.

Herbert Grönemeyer spielt am 3. und 4. September zwei Konzerte in der Waldbühne Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Konzert Herbert Grönemeyer in der Waldbühne - Was Fans wissen müssen

Herbert Grönemeyer ist zurück - und kommt am 3. und 4. September für zwei Open-Air-Konzerte nach Berlin. Die Tour 2019 ist für Grönemeyer und seine Band die erste nach dem großem Erfolg der „Dauernd Jetzt“-Tour vor drei Jahren. Im Gepäck hat der 62-Jährige Songs aus seinem aktuellen Album "Tumult" und natürlich eine Auswahl seiner größten Hits wie „Mensch“, „Männer“ und „Zeit, dass sich was dreht“. Alle wichtigen Fragen und Antworten zum Konzert finden Sie hier:

Wo wird Herbert Grönemeyer spielen?

Das Open-Air-Konzert findet in der Waldbühne (Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin) statt. Die Freilichtbühne bietet Platz für etwa 22.000 Zuschauer.

Begehrter Konzertort: Die Waldbühne ist häufig ausverkauft, so wie hier bei einem Konzert von Schlagersänger Andreas Gabalier

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Nein, beide Konzerte von Herbert Grönemeyer in Berlin sind restlos ausverkauft. Über die Internetseite der Veranstalter sind keine Karten mehr im Vorverkauf erhältlich

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Dienstag und Mittwoch (3. und 4. September) um 17.00 Uhr. Die Konzerte beginnen jeweils gegen 19.30 Uhr.

Welche Songs werden Herbert Grönemeyer in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinen Waldbühnen-Konzerten davon abweichen, aber diese Songs spielte Herbert Grönemeyer bei seinem Auftritt am 23. August in Arbon (Schweiz):

Sekundenglück Bist du da Kopf hoch, tanzen Bochum Männer Was soll das Vollmond Mein Lebensstrahlen Halt mich Stück vom Himmel Doppelherz / Iki Gönlüm Fall der Fälle Mensch Alkohol Bleibt alles anders Der Weg Flugzeuge im Bauch Zeit, dass sich was dreht

Wie wird das Wetter?

Wie komme ich am besten zur Waldbühne?

Fans, die das Konzert besuchen wollen, sollten ihren Wagen am besten stehenlassen: Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen rund um die Waldbühne. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert lange Wartezeiten entstehen. Auch wer von außerhalb kommt, sollte das Auto besser am Stadtrand oder in der Innenstadt parken und auf U-Bahn (U2, Haltestelle Olympiastadion), Bus (M49 oder 218, Haltestelle Ragniter Allee bzw. Scholzplatz) oder S-Bahn (S5, Haltestelle Pichelsberg) umsteigen.

Was darf mit in die Waldbühne?

Erlaubt ist ein alkoholfreies Getränk pro Person in Plastikflasche oder Tetra-Pak bis maximal 0,5 Liter. Außerdem Sitzkissen und Decken und Tasche oder Rucksack bis zu einer Größe von DIN A4 (20x30 Zentimeter). Das Mitführen von notwendigen medizinischen Geräten und Arzneimitteln ist mit entsprechenden Nachweis über den Rollstuhlfahrer-Eingang (rechts vom Haupteingang) möglich. Nicht erlaubt sind Taschen und Rucksäcke größer als DIN A4, Sperrige Gegenstände jeglicher Art wie Koffer, Körbe, Helme, Kinderwagen, Stockschirme, Selfie-Sticks und ähnliches, Speisen und Snacks und technische Geräte wie Notebooks, Tablets, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten mit Ausnahme von Mobiltelefonen.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen der Waldbühne und Hinweise zu den Einlasskontrollen beim Grönemeyer-Konzert.

Herbert Grönemeyer live in Berlin 2019, Dienstag, 3. September, und Mittwoch, 4. September, Einlass ab 17:00 Uhr, Konzertbeginn 19:30 Uhr, Waldbühne, Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin