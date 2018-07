Depeche Mode in Berlin: Die Waldbühne wird zum Club

Berlin. Wenn der Bass so dröhnt, dass die Luft flirt. Wenn sich die Fans während eines Konzertes in den Armen liegen und feiern, dass sie da sind. Dann sind Depeche Mode in der Waldbühne. Am Montagabend spielten Frontmann Dave Gahan, mit rotem Schuhwerk und seine Kollegen ein grandioses erstes Abschluss-Konzert ihrer Welttrournee.

Mit ihrer "Global-Spirit"-Tour, die mit den zwei Auftritten in Berlin zu Ende geht, sprengen die britischen Synth-Rocker alle eigenen Rekorde: 2,3 Millionen haben ihre Konzerte besucht, 200 Millionen Dollar Umsatz soll die Tournee gebracht haben - drei mal waren sie mit der Tour schon in Berlin. Trotzdem war die Waldbühne ausverkauft am Montag. 22.000 jubelten Dave Gahan, Martin L. Gore - Der Geburtstag hatte - und Andrew Fletcher zu. Bereits Tage vor dem Konzert campierten die ersten Fans vor der Waldbühne.

Depeche Modes Frontmann Dave Gahan wird für seine Performance gefeiert

Besonders die Percormance des lässigen Frontmanns Gahan wurde am Montag von den Fans gefeiert. Er sang, schrie, tanzte, drehte Pirouetten. Mit 56 Jahren und einem kleinen Schnauzer im Gesicht machte er das Konzert der britischen Synth-Rocker zu einem Happening für die Fans. Familienväter tanzten wie sonst nur die Jugend am Sonntagmorgen im berüchtigten Berghain. Droge Depeche Mode.

Am Mittwoch dann werden die Weltstars ihre Mega-Tournee mit einem letzten Konzert in der Waldbühne beenden. In Berlin, wo sie in den Achtziger Jahren drei Alben aufnahmen, soll, so der logische Schluss, auch die gigantische Tour ihr umjubeltes Ende finden.

