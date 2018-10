Was ich beim Lesen von Kollegahs Bestseller gelernt habe

Berlin. Lest diese geile Scheiße, Leute, sonst seid ihr des Wahnsinns fette Beute – okay, zugegeben, das war noch kein ganz so fetter Reim. Aber seit ich den Bestseller „Das ist Alpha!“ gelesen habe, muss ich mein Leben überarbeiten. Da schreibt man jahrelang ebenso mühevoll wie mäßig beachtet die Seiten voll, während Kollegah mal eben so die Buch-Charts stürmt.

Kollegah? Richtig. Das ist dieser recht stämmige junge Mann, der Ekliges über Holocaust-Opfer zusammengedichtet hatte, was immerhin das Ende des Plattenpreises „Echo“ markierte. Später im Jahr hatte Kollegah dann Auschwitz besucht und sich zerknirscht gezeigt. Ich glaube an das Gute im Menschen. Hier aber fiel es mir schwer, ebenso wie die vorurteilsfreie Lektüre.

Andererseits: Seit dem Ende der Harry-Potter-Phase und dem Beginn der Smartphone-Ära hat der Kulturträger Buch bei uns an Attraktivität verloren. Weil ich die Zeit für Biografien großer Männer gekommen sah, hatte ich Albert Schweitzer, Mahatma Gandhi und Uwe Seeler herausgelegt. Folgenlos. Wenn nun der Sohn, der sich tapfer gegen das elterliche Gebot „Lies doch mal wieder!“ gestemmt hatte, plötzlich freiwillig ins Machwerk eines Flachreimspezialisten taucht, was rät der Pädagoge den niveaupanischen Eltern? Lesen, egal was? Oder doch lieber das Spiel „Fortnite“?

Ein Autor, der sich mit Bollerbizeps und Zigarre auf dem Cover präsentiert, zeigt zumindest Selbstironie. Oder nicht? Womit wir beim Problem wären: Was meint Felix Blume, so sein richtiger Name, was also meint Kollegah ernst, was ist Pose, was dumm, was bedenklich? Immerhin ist er Hesse und darf diesen Sonntag wählen.

Die Kapitel „Sei gierig“ und „Frauen wollen einen Boss“ habe ich sofort überschlagen; man will ja nicht hinterrücks bei der Lektüre erwischt werden. Werde ich mit der Taschenlampe unter der Bettdecke lesen. Ich weiß nun immerhin, dass Geduld so wichtig ist wie Eigenverantwortung, dass man aus Fehlern lernen und immer alles besser machen wollen soll. Komisch, diese Boss-Gebote predige ich seit Jahren. Ich werde künftig mehr rappen.

