Ob „Twitter“ oder „X“: Warum die Plattform in Gefahr ist

Twitter heißt jetzt X: So will es Eigentümer Elon Musk.

Berlin. In dieser Woche ist es auf meinem Smartphone geschehen, einfach so, die App hat sich automatisch aktualisiert. In der oberen, linken Ecke, wo sich die von mir am häufigsten genutzten Anwendungen befinden, verschwand der blaue Twitter-Vogel und wurde durch ein weißes X auf schwarzem Grund ersetzt.