„Maskenlos durch die Stadt“ - Der Soundtrack zur Pandemie

Helene Fischer ist als Feindbild ja wirklich vielseitig einsetzbar. Da wären zum Beispiel die furchtbare Musik, die albernen Kostüme, die nicht auszuhaltende Dauerfreundlichkeit oder die Überpräsenz in Charts und Medien. Und dann hat sie auch noch dem Flori das Herz gebrochen! Trotz der Vielzahl absurder Verschwörungstheorien hatte ich die Schlagersängerin mit Corona bisher allerdings noch nicht in Verbindung gebracht. Also bis zum vergangenen Donnerstag.

Ich verbrachte meinen Vormittag mit stundenlangem Warten auf Christian Drosten, der am Ende dann doch lieber kein Interview geben wollte. Schade Schokolade. Während ich also vor dem Schloss Bellevue herumlungerte und dem Einlass zur Verleihung des Verdienstordens entgegensehnte, beschloss ich, mir die Zeit mit dem Beobachten der Protestdemo auf der anderen Straßenseite zu vertreiben.

Neben „Drosten in den Knast“-Sprechchören ertönte dort plötzlich eine bekannte Melodie. Nur der Text hatte sich etwas verändert. „Wir ziehen durch die Straßen zu den Plätzen der Stadt. Es ist wieder Samstag, und wir trotzen der Macht. Ohoo. Ooohooo.“ Na, erkennen Sie es schon? Nein? Dann jetzt alle: „Maskenlos durch die Stadt. Bis das ganze Land erwacht! Maskenlos, einfach raus. Ziehe Mund und Nase aus!“

Zum ersten Mal hatte ich Mitleid mit Helene Fischer

Wow! Zum ersten Mal hatte ich Mitleid mit Helene Fischer. Das hat sie wirklich nicht verdient. Zu verantworten hat die zweifelhafte Umdichtung eine Dame namens C.O.Rona, wie ich durch eine schnelle Internetrecherche herausfand. Zum Schunkelgröler, der sich in die tiefsten Gehirnwindungen gräbt, um nie wieder vergessen zu werden, taugt das Lied leider auch in dieser Version noch. Am Rande des Großen Tiergartens gab es kein Halten mehr.

Ich wäre den Ohrwurm wahrscheinlich bis heute nicht wieder losgeworden, wenn die kreativen Pandemieleugner nicht direkt für Nachschub gesorgt hätten. „Hey Corona. Wir ham’ kein Bock mehr. Corona ciao, Corona ciao, Corona ciao ciao ciao. Zu wenig Nudeln für zu viel Panik. Also ciao Corona ciao.“ Ich hatte ja keine Ahnung von den musikalischen Auswüchsen dieser Subkultur.

Als ich nach Hause in mein Schreibstübchen kam, wartete in meinem Postfach eine Mail mit dem Betreff „Oliver Polak (mit Erobique) ‚Forever Corona‘ jetzt als Single erhältlich“. Ach, dachte ich, kannste dir nicht ausdenken. Das Thema für die Kolumne in dieser Woche war damit auch gesetzt. „Sitting in the flat. Feeling very sad“, heißt es da. Und im Refrain: „Corona forever. Forever Corona.“ Dazu der erobique-typisch-einprägsame Softelektro.

Ist Corona die blaue Periode des Jahres 2020?

Ist Corona also in der Popkultur angekommen? Brauchen wir einen Soundtrack zur Pandemie, wenn wir schon nicht tanzen können? Muss Zeitgeschichte dieses Ausmaßes zwingend in die Kunst eingehen? Ist Corona die blaue Periode des Jahres 2020? Ich bin da unentschlossen.

Bereits in der Lockdown-Zeit hatten Die Ärzte den Song „Ein Lied für Jetzt“ veröffentlicht, in dem sie, jeder bei sich zu Hause, gegen den Quarantäneblues ansangen. Was Die Ärzte machen, ist ja grundsätzlich immer erst mal gut. Aber witzig war das doch irgendwie nur, weil wir damals davon ausgingen, dass sich die ganze Sache mit ein bisschen Selbstdisziplin schon bald wieder erledigt haben würde. Die Realität sah bekanntlich anders aus. Stattdessen bangen wir gerade um steigende Fallzahlen im Winter. Wenn ich dann Die Ärzte höre oder meinetwegen auch Helene Fischer, möchte ich daran doch nicht schon wieder erinnert werden. Ich plädiere für coronafreie Zonen in der seichten Unterhaltung. So wie in Filmen und Serien, wo Masken bisher nur zum Einsatz kommen, wenn die jungen Ärzte oder der Bergdoktor zum lebensrettenden Einsatz ausrücken. Ein bisschen Realitätsflucht. Obwohl „Atemlos“ dafür gerade vielleicht nicht das richtige Lied ist.