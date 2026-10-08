Mit dem geeinten Modell für den Umgang mit Antisemitismus, das Linke, Grüne und SPD vorgestellt haben, ist jene eigentümliche Phase vorbei, für die in Berlin extra ein neues politisches Vokabular gefunden werden musste: die Vor-Sondierungen. Nun kann beginnen, was üblicherweise zu Anfang einer jeden Regierungsfindung steht: die eigentlichen Sondierungen. In dieser zweiten Phase werden die Leitplanken gezogen für die letztlich entscheidenden Koalitionsverhandlungen.

Am Donnerstag – Tag eins der Sondierungen – standen Wissenschaft und Wirtschaft auf der Agenda. Für die SPD, deren Kern-Verhandlungsteam je nach Thematik um eigene Expertinnen und Experten ergänzt wird, nahmen Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra und Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey an den Gesprächen teil. Zu dem Fachgebiet von Giffey besteht zwischen den drei Parteien besonders viel Redebedarf. In der Wirtschaft gibt es viele Sorgen vor den möglichen Folgen einer Regierungsübernahme der Linken für die ökonomische Entwicklung der Hauptstadt.

Giffey: „Ich sehe, dass sich da eine gewisse Skepsis ausbreitet“

Franziska Giffey (SPD) in ihrem Büro im Roten Rathaus. Die Wirtschaftssenatorin nimmt an den Sondierungen über ein Bündnis der SPD mit Linken und Grünen teil – und sieht hohe Hürden. © FUNKE Foto Services | Maurizio Gambarini

In einem Gespräch, das die Berliner Morgenpost mit Giffey in der vergangenen Woche führte, blickte die Senatorin bereits auf die Sondierungen voraus. Gefragt nach den größten Hürden im Bereich Wirtschaft, meldete Giffey Zweifel hinsichtlich der „Offenheit für Investitionen und Unternehmen“ und an einer „grundsätzlich wirtschaftsfreundlichen auf Wachstum gerichteten Politik“ an. „Sicherheit und Vertrauen“ seien „wesentliche Faktoren bei der Investitionsentscheidung von Unternehmen“. Das dürfe man nicht unterschätzen. „Und ich sehe, dass sich da eine gewisse Skepsis ausbreitet“, sagte Giffey.

Mit den Linken wolle sie insbesondere über Innovation, Internationalisierung, gute Rahmenbedingungen für Investitionen in Start-ups, die Sicherheits- und Verteidigungswirtschaft, den Ausbau der Rechenzentren, zusätzliche Flüge am BER, eine aktive Ansiedlungspolitik für Wirtschaftsunternehmen und über die finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen von Vergesellschaftung sprechen.

„Vieles davon entwickeln wir aktuell komplett diametral zu dem, was bei den Linken im Wahlprogramm steht“, sagte Giffey in der vergangenen Woche. „Und da rede ich nur vom Wirtschaftsbereich, nicht von Kürzungen bei der Polizei und der Abschaffung des Verfassungsschutzes.“ Die Vorstellungen darüber, in welche Richtung Berlin sich entwickeln solle, seien „in einigen Bereichen sehr unterschiedlich“.

SPD soll im Bündnis mit Linken und Grünen „Rolle der Vernunft“ einnehmen

So findet sich im Wahlprogramm der Linken beispielsweise ein Moratorium für den Bau neuer Rechenzentren. Giffey hielte das für einen großen Fehler. Das in Berlin seit Jahren über dem deutschen Schnitt liegende Wirtschaftswachstum komme zu großen Teilen aus der Digital- und Kreativwirtschaft, für die es jene Rechenzentren brauche. „Diese Unternehmen sind davon abhängig, dass die Digital- und Gigabit-Strategie weiter konsequent umgesetzt wird und es Kapazitäten von Rechenzentren und den Ausbau des Stromnetzes gibt“, sagte Giffey.

Die SPD müsse auch deshalb in einer möglichen künftigen Dreierregierung „die Rolle der Vernunft“ übernehmen. „Die SPD muss dafür sorgen, dass die Konsolidierungszwänge und Haushaltsengpässe deutlich benannt und ohne ideologische Setzungen diskutiert werden“, so die noch amtierende Wirtschaftssenatorin. „Wir müssen dafür sorgen, dass Berlin sich nicht in eine Haushaltsnotlage, einen Rückgang bei den Investitionen und einen ausgebremsten Wohnungsneubau manövriert.“ Das seien zwar Themen, die vielleicht nicht in die reine Lehre eines linken Bündnisses passen würden. Sie müssten aber angegangen werden. So sei beispielsweise auch zu fragen, „ob es wirklich nötig ist, eine Milliarde des Sondervermögens für Bäume auszugeben oder ob wir nicht doch andere Prioritäten setzen müssen“.

Linke treten Sorgen aus der Wirtschaft entgegen

Pragmatische Linke versuchen, einige solcher Sorgen allerdings auszuräumen. So heißt es im Programm etwa zu Rechenzentren wörtlich, dass ein Moratorium gegen den Bau neuer Zentren, die enorme Kapazitäten im Stromnetz binden, zu „prüfen“ sei. Nach Morgenpost-Informationen werden die Linken auf ein solches Moratorium nicht bestehen. Man habe verstanden, dass die für Berlin wichtige Digitalwirtschaft auf die Rechenzentren angewiesen sei, hieß es im Vorfeld der Sondierungen. Auch die guten Rahmenbedingungen für Start-ups in Berlin gelte es zu erhalten. Selbst beim – unter Linken unbeliebten – Thema der Verteidigungs- und Sicherheitswirtschaft zeigte man sich gesprächsbereit. Man müsse vielleicht nicht auf jede Messe fahren, stelle aber Investitionen in diesem Bereich auch nicht grundlegend infrage, hieß es.

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Auch Äußerungen aus dem Wahlkampf der potenziell nächsten Regierenden Bürgermeisterin der Linken, Elif Eralp, legen nahe, dass man beim schwierigen Thema Wirtschaft durchaus zueinanderfinden kann. In einem Start-up-Zentrum hatte Eralp im August vor Branchenvertretern gesagt: „Wir müssen internationales Kapital anziehen und dafür müssen wir weltweit werben.“ Außerdem sprach sich Eralp für mehr Direktflüge vom BER aus. Und sie wolle die äußeren Rahmenbedingungen für Gründerinnen und Gründer verbessern und die Kreditvergabe erleichtern.