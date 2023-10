Female Future Force Day: Ein Tag für mehr Gleichberechtigung

Auf dem Female Future Force Day in Berlin diskutieren Experten über nötige Veränderungen in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft.

Berlin. 132 Jahre – diesen Zeitraum hat das Weltwirtschaftsforum in seinem „Gender Gap Report“ 2022 als Antwort auf die Frage genannt, wie lange es noch dauern wird, bis Männer und Frauen weltweit gleichberechtigt sind. Begriffe wie Gender Pay Gap, Gender Care Gap oder Gender Health Gap verdeutlichen, in wie vielen Bereichen es noch Unterschiede gibt, eben von der Bezahlung über die Pflege bis hin zur medizinischen Betreuung. Unter dem Motto „The Future is equal“ widmet sich auch der Female Future Force Day am Samstag in Berlin dem Thema Gleichberechtigung. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr das erste Mal unter dem Dach der FUNKE Mediengruppe statt.

Auch Anne-Kathrin Heier, die das Event mitorganisiert hat, verweist darauf, dass auf vielen Ebenen noch etwas getan werden muss, damit alle Menschen gleichgestellt werden. „Rassismus, Klassismus oder Sexismus sind Dinge, die für ganz viele Menschen Alltag sind“, sagt die Redaktionsleiterin von Edition F. Die Medienmarke ist seit November 2022 Teil der FUNKE Mediengruppe. „Wir müssen unsere Privilegien erkennen und nutzen, um das Leben anderer zu erleichtern. Da gibt es an ganz vielen Stellen noch wahnsinnig viel zu tun“, erklärt Heier, die mit Blick auf die vom Weltwirtschaftsforum genannte Jahreszahl hinzufügt: „Wir möchten mit Edition F einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass es nicht mehr so lange dauert.“

Female Future Force Day mit drei Bühnen in der Arena Berlin

Der Female Future Force Day widmet sich dazu in der Arena Berlin auf drei großen Bühnen drei Themenbereichen: Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Es gibt Interviews, Workshops und Diskussionsrunden mit zahlreichen Expertinnen und Experten. „Wir haben beim Programm sehr stark auf Diversität geachtet und wollen auf den Panels die unterschiedlichsten Menschen befragen“, berichtet Heier. „Unser Anspruch ist es, mit den Menschen zu sprechen und nicht über sie.“

Die Liste an Rednerinnen und Rednern beim Female Future Force Day ist lang. Die Frage, auf wen sie sich dabei besonders freue, falle ihr immer schwer, zu beantworten, sagt Heier. Ein paar Menschen zählt sie dann aber doch auf. Da ist zum Beispiel Aljosha Muttardi, ein veganer queerer Arzt, dessen Beiträge in den sozialen Netzwerken und auf YouTube Zehntausende Menschen verfolgen – auch Anne-Kathrin Heier. In seinen Videos behandelt Muttardi Themen wie Veganismus, Rassismus, Gleichberechtigung und mentale Gesundheit.

Politikerinnen Lisa Paus und Ricarda Lang sind unter den Rednerinnen

Aber auch andere Gäste hält Heier für wichtig: Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) kommt etwa und diskutiert mit anderen Expertinnen und Experten auf dem Panel „Kita-Krise, Teilzeitfalle, Kinderarmut – Was muss die Politik jetzt für Familien tun?” Aus der Politik wird außerdem die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang erwartet, die unter anderem mit Influencerin und Moderatorin Louisa Dellert über den Kampf gegen die Klimakrise diskutiert und die Frage, wie dabei alle Menschen mitgedacht und mitgenommen werden können.

Unter den weiteren Rednerinnen und Rednern sind beispielsweise auch Schauspielerin Wolke Hegenbarth, Bestseller-Autorin und Transformationsforscherin Maja Göpel, die deutsch-iranische Journalistin und Ärztin Gilda Sahebi oder Autorin Stefanie Stahl, deren Buch „Das Kind in dir muss Heimat finden“, auf Platz 1 der Spiegel-Bestseller-Liste landete. Auch Julia Becker, die Vorsitzende des Aufsichtsrats der FUNKE Mediengruppe, ist zu Gast und wird auf der Bühne über Frauen in Führungspostionen diskutieren.

Nachhaltigkeitsforscherin Maja Göpel diskutiert beim Female Future Force mit anderen Transformationsforscherinnen über Zukunftsfragen.

Foto: Hans-Juergen Wege / epd

Female Future Force Day soll auch Männer ansprechen

Die Vielfalt an Themen, schildert Heier, stehe zum Einen vor dem Hintergrund, dass man ein ganzheitliches Bild für das Motto „The Future is equal“ schaffen wollte. Aber auch die Leserinnen und Leser von Edition F hatten Einfluss darauf. „Wir haben viele Kommentare und Vorschläge bekommen. Im Grunde ist das Programm das Ergebnis von einem Jahr Austausch mit der Community“, erzählt Heier, die selbst auch zwei Podiumsdiskussionen moderieren wird. So wurde zum Beispiel auch der Komplex Finanzen berücksichtigt, weil dieser für die Leserinnen und Leser eine wichtige Rolle spiele.

Mehr zum Thema Gleichberechtigung

Und Heier betont: Obwohl die Veranstaltung Female Future Force Day heißt, richtet sie sich nicht nur an Frauen, sondern gerade auch an Männer. „Wir möchten Gleichberechtigung für alle schaffen und das möchten wir mit allen gemeinsam erreichen“, sagt die Journalistin. „Ich freue mich über jeden Mann, der kommt.“ Unter anderem wird auch männliche Führung im Programm thematisiert werden. Dominik Schneider, der lange in großen Unternehmen wie Coca Cola oder L‘Oreal gearbeitet hat, spricht über stereotype Muster bei Führungskräften und darüber, wie alle davon profitieren können, wenn diese Muster abgelegt werden.

„Es geht darum, wie wir miteinander Dinge verändern“

Und auch was das Alter des Publikums betrifft, sind keine Grenzen gesetzt. Junge Erwachsene will Edition F ebenso ansprechen wie ältere Menschen. „Ich habe gerade erst mit einer knapp 80-Jährigen gesprochen, die sich total freut, auf die unterschiedlichen Panels zu gehen“, erzählt Heier. Die sogenannte Generation Z, der überwiegend diejenigen zugerechnet, die zwischen den Jahren 1995 und 2010 zur Welt gekommen sind, werde natürlich auch eine Rolle spielen. Sie steht bei einer der Podiumsdiskussionen im Fokus, bei der aber auch die Frage behandelt werden soll: Wie können wir voneinander lernen? Diesen Aspekt hebt auch Anne-Kathrin Heier hervor. „Es geht darum, wie wir miteinander Dinge verändern und die Zukunft gestalten können.“

Der Female Future Force Day findet am 21. Oktober in der Arena Berlin statt. Tickets gibt es online, werden aber auch am Veranstaltungstag an der Tageskasse noch verfügbar sein. Alle Informationen zum Event gibt es hier.