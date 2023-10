Miles: Betrug mit Parkgebühren? Razzia bei Berliner Carsharing-Firma

In Berlin sind am Mittwoch Räumlichkeiten eines Car-Sharing-Anbieters durchsucht worden.

Berlin. Ermittler aus Berlin, Nordrhein-Westfalen und Österreich haben am Mittwoch Büros eines großen deutschen Car-Sharing-Anbieters in der deutschen Hauptstadt durchsucht. Die Razzia fand einer Mitteilung der Polizei Berlin zufolge an drei Orten in Berlin, zwei in Nordrhein-Westfalen sowie einem in Wien statt.

Es stehe der Verdacht im Raum, bei der Abrechnung von Parkgebühren betrogen zu haben. Dabei sollen die notwendigen technischen Geräte dafür zum „Ziel der Gebührenvermeidung manipuliert worden“ sein, hieß es in der Mitteilung. Laut „Tagesspiegel“ handelt es sich bei dem Unternehmen um „Miles“. Die Firma gehört zu den größten Car-Sharing-Anbietern in Berlin. Die Polizei nannte den Unternehmensnamen auf Nachfrage zunächst nicht.

Ermittler beschlagnahmten Datensätrze und Dokumente

Gegenüber der Zeitung äußerte sich „Miles“ so: „Wir können bestätigen, dass am 11. Oktober 2023 eine Durchsuchung stattgefunden hat, bei der wir vollumfänglich kooperiert haben und sämtliche angefragte Datensätze und Dokumente den ermittelnden Behörden offengelegt haben.“

Laut Polizei richten sich die Ermittlungen gegen die beiden 36 und 43 Jahre alten Geschäftsführer des Unternehmens. Ermittelt werde demnach „wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betruges und Computerbetruges, der banden- und gewerbsmäßigen Fälschung technischer Aufzeichnungen sowie der Urkundenunterdrückung.“

Verdacht bestand bereits seit 2019

In Berlin müssen Car-Sharing-Unternehmen die vollen Parkgebühren entrichten. Das können pro Stunde bis zu vier Euro sein. Die Abrechnung erfolgt über ein System automatisiert über ein Handysystem. Das funktioniert so: Die Autos senden ihre GPS-Standortdaten, woraufhin entsprechend der Standzeiten dann die Parkgebühr entrichtet wird.

Mit Blick auf die Razzia bei Miles seien laut Polizei bereits 2019 Unregelmäßigkeiten aufgefallen. Damals seien „signifikante Abweichungen bei der Zuverlässigkeit der Entrichtung von Parkgebühren in parkraumbewirtschafteten Zonen und eine außergewöhnliche hohe Zahl von Parkgebührenverstößen durch Fahrzeuge des hier betroffenen Carsharing-Anbieters aufgefallen“, hieß es. Daraufhin sei der Verdacht entstanden, „dass bei einer großen Anzahl dieser Fahrzeuge die zur Feststellung eines gebührenpflichtigen Parkvorgangs verwendeten Telemetriedaten mit dem Ziel der Gebührenvermeidung manipuliert worden sein könnten.“

Schaden wegen zu wenig entrichteter Parkgebühren könnte bei bis zu 30 Millionen Euro liegen

Dem Land Berlin könnten dadurch seit 2019 Parkgebühren in einer Höhe von bis zu 25 bis 30 Millionen Euro entgangen sein.

Die Durchsuchungen seien laut Polizei in Berlin an den Wohnanschriften der beiden Beschuldigten sowie dem Firmensitz des Carsharing-Anbieters, in Nordrhein-Westfalen und Wien bei Unternehmen, die mit dem Carsharing-Unternehmen in geschäftlichem Kontakt stehen. Sichergestellt worden seien Datenträger und Geschäftsunterlagen, die im Rahmen der weiterhin andauernden Ermittlungen nun ausgewertet werden.

Miles wurde 2016 in Berlin gegründet

Die Ermittler wollen nun auch klären, ob und wie die vermuteten Manipulationen erfolgt sind und ob die beschuldigten Geschäftsführer des Unternehmens, möglicherweise auch mithilfe Dritter, diese veranlasst und vorgenommen haben.

Miles wurde 2016 in Berlin gegründet. Mittlerweile ist das Unternehmen stark gewachsen, hat eigenen Angaben zufolge mehr als zwei Millionen Nutzer und ist mit 16.000 Fahrzeugen in 14 Städten aktiv. Erst im Herbst 2022 hatte Miles das Geschäft der VW-Carsharing-Tochter WeShare übernommen.

